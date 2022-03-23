الأربعاء 23 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022|كواليس شخصية جيلان علاء بـ«فاتن أمل حربي» (صور خاصة)

الفنانة جيلان علاء
الفنانة جيلان علاء ومحمد ثروت

تخوض الفنانة جيلان علاء، السباق الرمضاني لعام 2022  بمسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة النجمة نيللي كريم، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2022، ليكون هو العمل الفني الوحيد الذي ستخوض به الفنانة "جيلان" السباق الرمضاني بعد خروج "ماما عايزة إيه" منه.

كواليس شخصية جيلان علاء بـ"فاتن أمل حربي"

وحصلت "الدستور" على صور خاصة من كواليس تصوير شخصية الفنانة چيلان علاء أثناء تصويرها في مسلسل "فاتن أمل حربي".

 

وقالت علاء في تصريحات سابقة  لـ"الدستور": "أجسد شخصية محامية تدعى "راندا"، وهي صديقة مقربة للفنانة نيللي كريم، وخلال أحداث المسلسل تعرفت عليها وهي تجسد شخصية "فاتن".

مسلسل “فاتن أمل حربي”

مسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة النجمة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد الشرنوبي، محمد ثروت، جيلان علاء وفادية عبدالغنى، المسلسل تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل وإنتاج جمال العدل.

وطرحت منصة “watch it” البرومو الأول للمسلسل، وكشف البرومو عن صراعات نيللى كريم وطليقها شريف سلامة بعد معاناتهما خلال فترة الزواج، وكيف كان يوجه لها الإهانة ويرفض الإنفاق عليها.

مسلسل "فاتن أمل حربى" من تأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل، وبطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، وفادية عبدالغنى، جيلان علاء وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى وينافش قضية مهمة من قضايا المرأة.

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ويتطرق مسلسل "فاتن أمل حربى" لقضية حضانة الأبناء للأم المطلقة عندما ترغب بالزواج مرة أخرى، وفاتن أم مطلقة من زوجها شريف سلامة، وتعمل موظفة فى الشهر العقارى، وتدخل في صراعات مع طليقها وحماتها على حضانة ابنتيها.

وتدخل “نيللى كريم” دراما رمضان هذا العام بتناول قضية هامة من قضايا المرأة ألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى.

وقدمت الفنانة نيللى كريم "ضد الكسر" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته محمد فراج، لقاء الخميسى، تارا عماد، مصطفى درويش، سينتيا خليفة، هشام إسماعيل، حمزة العيلى، لؤى عمران، تامر هشام، نهير أمين، نور إيهاب، محمد السويسى، وجمال يوسف تأليف عمرو الدلى وإخراج أحمد خالد، وإنتاج جمال العدل.

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الطبقة الوسطى

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