كل ما تريد معرفته عن مسلسلات رمضان 2022

نستعرض لكم في هذا التقرير، أبرز المعلومات عن مسلسلات رمضان 2022، مع اقتراب الشهر الكريم، حيث يبحث الكثير من الجمهور عبر السوشيال ميديا وموقع التواصل الاجتماعي، وموقع البحث الإلكتروني "جوجل"، عن مسلسلات رمضان 2022، حيث تقدم شركة المتحدة للخدمات الإعلامية موسم مميز يضم 14 عملًا دراميًا خلال موسم مسلسلات رمضان 2022 عبر شاشاتها المختلفة.



ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن مسلسلات رمضان 2022 في سياق السطور التالية: -

مسلسلات رمضان 2022

الاختيار 3

يشارك في بطولته كل من: الفنان أحمد عز، أحمد السقا، كريم عبد العزيز، ياسر جلال، خالد الصاوي، ومن تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، ويتناول أحداثًا مهمة خلال الفترة التي ظهرت فيها الجماعة الإرهابية بقوة على سطح الأحداث.

العائدون

مسلسل "العائدون" هو الجزء الثاني من مسلسل "هجمة مرتدة" الذي طرح العام الماضي، ويدور في أحداث ليست مكملة للجزء الأول من العمل، ويشارك في بطولته: الفنان أمير كرارة وأمينة خليل وهاني رمزي، ومن تأليف باهر دويدار، ومن إخراج أحمد نادر جلال.



المشوار

المشوار" بمشاركة الفنانة دينا الشربيني وأحمد كمال وأحمد مجدي، ويقدم فيه دراما مختلفة تمامًا عن أعماله السابقة، وهو من إخراج محمد فريد.

جزيرة غمام

يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم فتحي عبد الوهاب، مي عزالدين، أحمد أمين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسين المنباوي.



راجعين يا هوى

يشارك في بطولته خالد النبوي، نور، هنا شيحة، ومن إخراج محمد سلامة، والعمل مأخوذ عن قصة الكاتب أسامة أنور عكاشة، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج أروما.

مسلسل سوتس بالعربي

بطولة آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داود وريم مصطفى وتارا عماد، ومن إخراج مريم الأحمدي، وتأليف محمد حفظي، وإنتاج تي فيجن.

مكتوب عليا

الفنان الكوميدي أكرم حسني للشاشة من جديد، من خلال عمل يجمعه بأيتن عامر وهنادي مهنى، ومن تأليف إيهاب بليبل، ومن إخراج خالد الحلفاوي، ويعرض حصريا على قناة «دي إم سي».



الكبير 6

يستكمل الفنان أحمد مكي خلال المسلسل الجديد سلسلته الكوميدية الناجحة بعد 5 أجزاء من العمل الجديد، ويشارك في البطولة كل من الفنان هشام ماجد والفنانة رحمة أحمد ومحمد سلام، ومن إخراج أحمد الجندي.



أحلام سعيدة

تعود النجمة يسرا للكوميديا من جديد من خلال المسلسل الذي يعرض حصريا على «أون»، من بطولتها وغادة عادل وشيماء سيف، ومن إخراج عمرو عرفة.

فاتن أمل حربي

تقدم الفنان نيللي كريم تجربة تراجيدية مهمة هذا العام من خلال مجموعة من القضايا الاجتماعية التي تهم المرأة، ويشاركها البطولة كل من شريف سلامة والفنان محمد الشرنوبي.

في بيتنا روبوت 2

يعود فريق العمل الكوميدي للجزء الثاني من خلال مسلسل يعرض حصريا على «الحياة»، من بطولة هشام جمال وليلى أحمد زاهر.

ملف سرى

من المسلسلات القوية للغاية هذا العام، وهو من بطولة هاني سلامة وماجد المصري ونضال الشافعي وعائشة بن أحمد.

دايمًا عامر

يعود الفنان مصطفى شعبان للدراما الكوميدية والاجتماعية من خلال مسلسل «دايما عامر»، بمشاركة الفنان صلاح عبدالله ولبلبة وميرنا نورالدين.