وزير السياحة: تعديل وتحديث القوانين لمواكبة مستجدات القطاع عالميًا

التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، Nigel Huddleston، وزير الدولة البريطاني للسياحة والتراث والرياضة والمجتمع المدني، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال السياحة ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من بريطانيا، في إطار زيارته القصيرة الحالية للعاصمة البريطانية لندن.

حضر اللقاء السفير شريف كامل سفير مصر لدى المملكة المتحدة، ويمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، ومحمد محسن المُلحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية، بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها.

واستهل العناني اللقاء بالتأكيد على استمرار وعمق العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا على المستويين الرسمي والشعبي، وأوجه التعاون المثمرة بين البلدين في العديد من المجالات منها السياحة والآثار.

وخلال اللقاء، قام الوزيران باستعراض مستجدات مؤشرات الحركة السياحية في البلدين.

كما استعرض الدكتور خالد العناني تطورات حركة السياحة الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة ومن السوق البريطانية بصفة خاصة، مشيراً إلى أن السوق البريطانية يعد من الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، وله أهمية كبيرة بالنسبة للمقاصد السياحية المصرية التي يحبها السائحون البريطانيون ويعرفونها جيداً.

وأشاد وزير السياحة والآثار بقرار الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي برفع الجزء الجنوبي من محافظة جنوب سيناء ومحافظة الفيوم من قائمة مناطق السفر للضرورة، حيث أصبح من الممكن للسائح البريطاني زيارتهما في أي وقت، مؤكداً أن مصر ترحب بكافة السائحين من جميع دول العالم، بجانب اهتمامها وحرصها الدائم على اتخاذ ما يلزم؛ لتقديم أفضل الخدمات وكافة سبل الراحة لهم؛ للعمل على ضمان استمتاعهم بقضاء إجازتهم في مصر وتقديم كافة أوجه الرعاية حتى عودتهم الى بلادهم.

وأبرز الوزير بعض المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، مشيراً إلى أنه جار العمل على تعديل وتحديث العديد من القوانين، والتي تم الانتهاء من بعضها، وذلك بهدف تحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كافة المستجدات التي تطرأ على صناعة السياحة.