الحاجة مكة تكشف لـ«الدستور» حوارها مع الرئيس السيسي باحتفالية الأم المثالية

عبرت الحاجة مكة عبداللاه، أقدم رائدة ريفية في أسوان، إنها لا تستطيع وصف سعادتها أبدًا اليوم بعد مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حفل حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، قائلة «قولتله أنا من زمان نفسي أكلمك وأشوفك».

جاء ذلك بعد عرض «فيلم تسجيلي» لها كنموذج للمرأة المصرية ودورها الكبير في دعم المجتمع.



وحول الحوار الذى دار بينها وبين الرئيس السيسى، أثناء توجهها للسلام عليه، أضافت لـ«الدستور»: قولتله سيدات أسوان كلهم بيحبوك ياريس، وأنا عاملة فيلم مشوفتش الفيلم بتاعي؟، رد عليا وقالي شوفته، وقولتله أنا جيالك قالي لا أنا اللي هجيلك».

وكان شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وقرينته انتصار السيسي، اليوم، فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية.