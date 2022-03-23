الأربعاء 23 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

استجابًة للتحدى.. ميسرة يحيي يطرح أغنية «أروى جودة مش موجودة» (فيديو)

أروى جودة
أروى جودة

طرح الفنان ميسرة يحيى، كليب أغنية "أروى جودة مش موجودة" الذي يجمعه بالنجمة "أروى جودة"، عبر موقع "يوتيوب".

يأتي ذلك بعد أيام من إطلاق "ميسرة يحيى" تحديا على “تيك توك” بهاشتاج اروى جودة مش موجودة مطالبًا النجمة بالنزول على رغبته ومشاركته في الأغنية لتستجيب له النجمة بظهور خاص في الكليب الرسمي الخاص بالأغنية إيمانًا منها بتسليط الضوء على المواهب الشابة.

وحازت الأغنية إعجاب الكثير من متابعيها، كما تم تداولها بشكل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ميسرة يحيى 

مغن وممثل مصري صاعد، تخرج في كلية الطب، وحاصل على درجة الماچستير في الجراحة العامة والتجميل. بدأ حلمه الفني بدخول عالم التمثيل من خلال ورشة مروة جبريل عام 2018، وظهر بعدها في مسلسل قابيل وعدة إعلانات واستمر في شغفه الفني في عالم الغناء والتمثيل.

أغنية «أروى جودة مش موجودة» كلمات الشاعر عمرو أبوزيد، ألحان وتوزيع روبرت كمال، وإخراج يوسف محروس.

وتستعد أروى جودة لدخول السباق الرمضاني 2022 بمسلسل "بابلو" من تأليف حسان دهشان، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، بطولة حسن الرداد وسوسن بدر ومصطفى فهمي ونجلاء بدر ومحمد جمعة وسلوى عثمان ورشوان توفيق وصلاح عبدالله.

كما بدأت أروى تصوير مسلسل "حرب نفسية" المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني للمخرج أحمد شفيق، بطولة مصطفى درويش، وعصام السقا، وجيهان خليل، وعدد من الفنانين الشباب، والمسلسل من تأليف أحمد الشايب.

التواصل الاجتماعي محمد جمعه المقرر إطلالة جريئ جراحة محمد عبدالرحمن الفنانه أروى جودة

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وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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