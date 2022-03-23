الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حزب الوفد يناقش تداعيات الحرب «الروسية- الأوكرانية» على الاقتصاد المصري

اجتماع حزب الوفد
اجتماع حزب الوفد

عقدت اللجنة النوعية للاقتصاد في حزب الوفد، اليوم الأربعاء، اجتماعًا، برئاسة الدكتور هاني سري الدين، نائب رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، لمناقشة تداعيات الحرب «الروسية- الأوكرانية» على السوق المصري.

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وحضر الاجتماع، الذي انعقد في المقر الرئيسي للحزب، كلًا من فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، والدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس الحزب، وعصام الصباحي، ومحمد حلمي سويلم، واللواء سفير نور، أعضاء الهيئة العليا.

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ولفت سري الدين إلى أن التضخم وزيادة الأسعار الذي يحدث حاليًا يضغط على جميع طبقات المجتمع، ولكن تعويم الجنيه وانخفاض سعره أمام الدولار أمر طبيعي بسبب تداعيات الحرب.

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وأوضح سري الدين وجود حلول كثيرة لتقليل التأثيرات الاجتماعية لارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، مثل: منع إغلاق المصانع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير جميع السلع، وزيادة دعم الأسر الفقيرة، ودعم لبعض المشروعات من موازنة الدولة.

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واتفق الحضور في الاجتماع على عقد حلقات نقاشية تستضيف خبراء الاقتصاد خلال الفترة المقبلة لطرح حلول للأزمة، وتقديم مقترحات لمساعدة الحكومة على تقليل حجم التضخم وتخفيض حجم تأثيرات ذلك على المجتمع.

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وانطلق أمس الثلاثاء، حفل افتتاح مبادرة "مشغلي" بالغربية، تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لصالح السيدات، وبحضور الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

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وبدأ الحفل بأداء السلام الجمهوري، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بحضور الفنانة سميرة عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، وعبد العزيز النحاس، عضو مجلس الشيوخ، وفؤاد بدراوى، سكرتير عام الوفد وعدد من قيادات الحزب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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وتأتي المبادرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لمساعدة السيدات على بدء مشروعات صغيرة لإنتاج الملابس المختلفة، ولتحسين دخل الأسرة المصرية خاصة محدودى الدخل، وبدء مشروعات صغيرة منتجة.

وشملت المبادرة التى أطلقها المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إقامة 30 مشروعا صغيرا، و4 مشاغل كبري بقرى مركز "زفتى" بطاقة إجمالية 100 ماكينة خياطة للسيدات.

اللجنة النوعية للاقتصاد حزب الوفد الدكتور هاني سري الدين مجلس الشيوخ الدكتور ياسر الهضيبي التضخم زيادة الاسعار

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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