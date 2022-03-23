إصابة 15 إثر انقلاب ميكروباص بطريق الداخلة في الوادي الجديد

أُصيب قبل قليل، 15 شخص إثر حادث انقلاب ميكروباص بطريق الداخلة العوينات، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام.

وتلقى اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب ميكروباص بطريق الداخلة العوينات بالوادي الجديد، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام.

وتبيَّن انقلاب ميكروباص بالكيلو 90 طريق العوينات - الداخلة كان يقودة السائق (م. ع).

وقال شهود عيان، إن الركاب حالتهم مطمئنه وجميعهم بهم كدمات وسحجات خفيفة في مناطق متفرقة بالجسم وجاري نقلهم لمستشفى الداخلة العام للاطمئنان عليهم وتلقيهم العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.