التصالح في اتهام سفير سابق بالاستيلاء على 130 ألف دولار.. 18 أبريل

أجلَّت الدائرة 18 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، اليوم الأربعاء، محاكمة سفير سابق، لارتكاب جريمة الاستيلاء على 130 ألف دولار أمريكي، من جهة عمله في دولة إفريقية، والتزوير في محررات رسمية، إلى جلسة 18 أبريل المقبل؛ للتصالح.

البداية كانت ببلاغ تلقته نيابة الأموال العامة العليا من وزارة الخارجية، اتهمت فيه رئيس بعثة دبلوماسية مصرية بدولة إفريقية، في الفترة بين نوفمبر 2015 وسبتمبر 2018، وهو بدرجة وزير مفوض، ويحمل لقب سفير، بالاستيلاء على بدلات سكن أزيد من قيمتها، عبر تزوير الفواتير الخاصة بالإقامة الفندقية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم «أ. م»، 47 عامًا، وزير مفوض بوزارة الخارجية، ورئيس البعثة الدبلوماسية السابق بدولة تشاد، سابقًا في غضون الفترة بين فبراير 2017 ويونيو 2018 بدائرة مصر الجديدة بصفته موظفًا عامًا، استولى بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لإحدى الجهات العامة، بأن استولى على مبلغ 130.387.85 دولار أمريكي والمملوكة لجهة عمله.

كان ذلك بأن قدم لجهة عمله فواتير مزورة، منسوب صدورها لأحد الفنادق، مثبت بها على خلاف الحقيقة قيم أعلى من قيمتها الحقيقية نظير إقامته فيه، وتمكن بتلك الحيلة من الاستيلاء لنفسه على الفارق بينهما.