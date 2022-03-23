الأربعاء 23 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وفد عراقي يطلع على تجارب الري الحديث في الأراضي الزراعية لترشيد استهلاك المياه

وفد عراقي يطلع على
وفد عراقي يطلع على تجارب الري الحديث

تستمر وزارة الموارد المائية والري من خلال التعاون مع عدة وزارات وجهات منها وزارة المالية والزراعة وعدة بنوك، تنفيذ بروتوكول المشروع القومى لتحديث نظم الري بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد إستهلاك المياه، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة ورفع المعدلات الاقتصادية في ظل توجه الدولة نحو تنفيذ عدة مشروعات كبرى خلال الفترة الحالية لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين.

وتفقد الدكتور ابراهيَم محمود، رئيس قطاع تطوير الرى بوزارة الموارد المائية والري، والوفد العراقي المرافق له، والذى يحضر عدة فعاليات بالرى في إطار مذكرة التفاهم بين البلدين، الأعمال الجارية لتأهيل وتبطين بعض الترع المتعبة ومنها أعمال تأهيل وتبطين ترعة قنبه، وأيضًا متابعة توفير المياه بترعة القلزم.

كما تفقد الوفد العراقى، بحضور المهندس أسامة خليل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالقليوبية، مسقة البازرجي التي انتهى تأهيلها، إضافة إلى التعرف على تجارب الري الحديث بالمنطقه فى زمام هندسة ري شبين القناطر.

من جهته أكد المهندس إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى بوزارة الموارد المائية والري، أهمية الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتحديث نظم الري بدلا من الرى التقليدى بالغمر في ترشيد استهلاك المياه وتوفير الطاقة التقليدية والعمالة، مشيراً ل "الدستور"، إلى أهميتها في تحقيق ربحية جيدة للمزارعين، فى ظل التحديات الحالية وزيادة الاحتياجات الخاصة بالأراضي الزراعية والقطاعات المختلفة.

فى سياق آخر، تفقد وفد دولة العراق الشقيق، سد وهويس دمياط على نهر النيل فرع دمياط كيلو ٢٢٦، بحضور المهندس محمود رافع رئيس الإدارة المركزية للتصميمات بقطاع الخزانات، والمهندس صبحى عامر مديرعام الخزانات ، وذلك للتعرف على المشروعات القومية الكبرى ومنها إنشاء القناطر والخزانات الكبرى لتوفير المياه اللازمة للأراضي الزراعية.

كما حضر الجولة التفقدية، المهندسة امانى وكيل الادارة، و المهندس محمد الأشمونى مدير أعمال الإدارة العامة لصيانة الخزانات، والمهندس محمد عوض الباز مسئول الشئون الكهربائية بالسد.

القليوبية العراق تعاون وزارة وزارة المالية استهلاك الاقتصادية الأراضي الزراعية ترشيد استهلاك المياه

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وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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