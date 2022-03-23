التحقيق مع طالب ثانوي شرع في قتل زميله بالشرقية

بدأت النيابة العامة في الشرقية، اليوم الأربعاء، التحقيق مع طالب ثانوي تسبب في إصابة زميله بنزيف في المخ، عقب التعدي عليه بالضرب داخل مدرسة.



تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى التيسير بوصول "محمد. ا"، 16 عامًا طالب بالصف الأول الثانوي العام، مقيم ديرب نجم، بتوقف بعضلة القلب بعد إدعاء إصابته بالرأس أثناء مشاجرة وتم عمل إنعاش قلبي رئوي له وتبين إصابته بنزيف بالمخ.

وتبين من التحريات الأولية حدوث مشادة تطورت إلى مشاجرة بين المجني عليه وزميله "محمد. س" 16 طالب بالصف الأول الثانوي، بسبب وصلة مزاح بينهما، فقام الأخير بالتعدي عليه وإصابته مبرحة.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 5442 جنح مركز ديرب نجم لسنة 2022، تم القبض على الطالب المتهم في الواقعة ويدعى "محمد. س. أ" 16 عامًا وتم إحالته للنيابة العامة.