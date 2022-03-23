«المشروعات الصغيرة»: 2 مليون مشروع بدون تراخيص.. وقانون 152 «فرصة ذهبية»

أكد الدكتور محمد عبد الملك، رئيس قطاع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة، إن قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 حقق فرص ومكاسب ذهبية لصغار المنتجين، ومن سيدخل ضمن هذا القانون سيحقق مراكز قانونية مميزة، داعياً كافة أصحاب المشروعات إلى توفيق أوضاعهم للاستفادة من الحوافز المقررة.

وأضاف عبد الملك، خلال زيارة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي إلى محافظة الغربية، لتسليم الرخص للأشخاص الذين قاموا بتوفيق الأوضاع بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الجمهورية الجديدة تشهد طفرات كبيرة وتحتاج الي تكاتف الجميع للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة.

وأضاف أن القطاع الغير رسمي بلغ 2 مليون مشروع بدون ترخيص، ويعد القانون فرصة، حيث أتاح الترخيص للقطاع غير الرسمي لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلي بعض الحوافز الخاصة بالضريبة والخاصة بإقرار الضريبة المقطوعة والمعاملة الضريبية البسيطة، ومما لاشك فيه أن القانون تدخل لحل مشكلات المشروعات التي بها مشكلات ضريبية.

ولفت عبد الملك إلى أن الفرصة متاحة للجميع ووجه الدعوة لجميع أصحاب الأعمال، حيث أن سريان القانون لمدة عام لتوفيق الأوضاع بدأت 7 أبريل 2021 وحتى 7 أبريل 2022 فلدينا وقت الدخول تحت مظلة الحماية التي يوفرها القانون، حيث سيتمكن الذين دخلوا تحت مظلة القانون من الحصول على رخصة خلال أسبوعين حيث عمل القانون على تسوية وحل عدد كبير من المشكلات.

من جهته، قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن قطاع المشروعات الصغيرة يبدأ من أصغر مشروع من معه ترويسكل وحتى من يمتلك مشروع يحقق أرباح 200 مليون جنيه سنويا وهو عدد كبير وكل هذا يخضع لقانون 152 لسنة 2020، مؤكدا خلال اجتماع وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب مع محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي ان قانون المشروعات الصغيرة المكون من 109 يضم مزايا لأصحاب المشروعات الصغيرة ويمنح الترخيص المؤقت لمدة 5 سنوات حتى تقنين الأوضاع ويمكن أن تتوسع في المشروع.

وأشار مرعي إلى أن أي شخص لديه مشروع صغير ومتوسط يتمتع بمزايا ومنح وحوافر ضريبية كبيرة ومن السهل تقنين وضغه، ونعمل في ذلك مع كافة الجهات، موضحا أنه سيتم فتح 6 مراكز لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة بـ6 جامعات خلال الفترة المقبلة لدعم ريادة الأعمال بين طلاب الجامعات.