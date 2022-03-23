الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أسماء المصابين بانقلاب «تروسيكل» في كفر الشيخ

انقلاب تروسيكل
انقلاب تروسيكل

أمرت النيابة العامة في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الاستعلام عن الحالة الصحية لـ6 مصابين في حادث انقلاب «تروسيكل»، في ترعة الحامول، وإعداد تقرير حول الواقعة.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة وغرفة مديرية الصحة، إشارة بوقوع حادث انقلاب تروسيكل على طريق الجلالة أبوسكين، أدى لإصابة 6 أشخاص، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى الحامول المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتبين من التقرير الطبي إصابة عزيزة صابر عطية، 73 سنة، بألم بالرأس وكدمات، وهويدة محسن أبوزيد، 30.سنة بآلام بالوجه وكدمات، وباسيمة أحمد يوسف، 35 سنة، بكدمات وسحاجات، ورحمة المعداوي محمد، 22 سنة، باشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات، ومقبولة محمد أبو حسن، 30 سنة، بألم بالصدر، وهانم السيد أحمد يوسف، 37 سنة، باشتباه كسر بالعمود الفقري وجميعهم من قرية 12 الحامول، والحالات تحت الملاحظة والفحص.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

كفر الشيخ حادث انقلاب تقرير الحامول النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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