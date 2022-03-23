«إيفر جيفن.. 6 أيام هزّت العالم».. وثائقي جديد لـ«المتحدة»

انتهت وحدة الأفلام الوثائقية في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من إعداد وتصوير أحدث أعمالها الوثائقية فيلم «إيفر جيفن.. ستة أيام هزت العالم»، عن قصة جنوح السفينة العالمية العملاقة «إيفر جيفن» في قناة السويس وتعطيل حركة الملاحة العالمية وكيف تعاملت وحدات ورجال قناة السويس معها بحرفية عالية شهد لها العالم.

وسرد الفيلم الوثائقي الجديد الملحمة التي خاضها المصريون لإنقاذ الشريان الرئيس لتجارة العالم وتعويم الناقلة الجانحة «إيفرجيفن»، حيث هدف الفيلم أثناء صناعته توصيل رسالة للجمهور الاحترافية العالية لرجال القناة التي تسمح بالمرور الآمن للسفن وباعتيادية يومية عبر المجرى الملاحي لقناة السويس، وأن القناة بالفعل شريان حقيقي للعالم وليست مجرد قناة.

الفيلم يعمل على تذكير العالم بمجموعة من قصص النجاح أثناء تلك الملحمة ومنها الحفار الصغير بجوار الجانحة العملاقة وكيف سخر منه البعض بينما دعى البعض للمرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح لعدم وجود أمل في عبور الجانحة العملاقة.

ويكشف الفيلم عن تداعيات جنوح السفينة والتأثير الذي طرأ على العالم، كما يتطرق الفيلم الجديد إلى ما حدث فور وقوع الكارثة، كيف قُوبلت صورة الحفار الصغير المساعد في الحلول.

ويغوص الفيلم إلى الكثير من الآراء العالمية، وهل توقع العالم نجاح عملية القطر والتكريك وسيتم توضيح ذلك بالأرقام والرسوم، ويتوجه الفيلم إلى خبراء ومتخصصين من مصر والعالم يحللون ما جرى بالأوقات العصيبة.