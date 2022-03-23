الأربعاء 23 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«إيفر جيفن.. 6 أيام هزّت العالم».. وثائقي جديد لـ«المتحدة»

إيفر جيفن
إيفر جيفن

انتهت وحدة الأفلام الوثائقية في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من إعداد وتصوير أحدث أعمالها الوثائقية فيلم «إيفر جيفن.. ستة أيام هزت العالم»، عن قصة جنوح السفينة العالمية العملاقة «إيفر جيفن» في قناة السويس وتعطيل حركة الملاحة العالمية وكيف تعاملت وحدات ورجال قناة السويس معها بحرفية عالية شهد لها العالم.

وسرد الفيلم الوثائقي الجديد الملحمة التي خاضها المصريون لإنقاذ الشريان الرئيس لتجارة العالم وتعويم الناقلة الجانحة «إيفرجيفن»، حيث هدف الفيلم أثناء صناعته توصيل رسالة للجمهور الاحترافية العالية لرجال القناة التي تسمح بالمرور الآمن للسفن وباعتيادية يومية عبر المجرى الملاحي لقناة السويس، وأن القناة بالفعل شريان حقيقي للعالم وليست مجرد قناة.

الفيلم يعمل على تذكير العالم بمجموعة من قصص النجاح أثناء تلك الملحمة ومنها الحفار الصغير بجوار الجانحة العملاقة وكيف سخر منه البعض بينما دعى البعض للمرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح لعدم وجود أمل في عبور الجانحة العملاقة.

ويكشف الفيلم عن تداعيات جنوح السفينة والتأثير الذي طرأ على العالم، كما يتطرق الفيلم الجديد إلى ما حدث فور وقوع الكارثة، كيف قُوبلت صورة الحفار الصغير المساعد في الحلول.

ويغوص الفيلم إلى الكثير من الآراء العالمية، وهل توقع العالم نجاح عملية القطر والتكريك وسيتم توضيح ذلك بالأرقام والرسوم، ويتوجه الفيلم إلى خبراء ومتخصصين من مصر والعالم يحللون ما جرى بالأوقات العصيبة.

ايفر جيفن الافلام الوثائقية لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة للخدمات الإعلامية إيفر جيفن ستة ايام هزت العالم قناة السويس

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

الأكثر قراءة

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 ونسبة زيادة المعاشات السنوية 

انتهاء الشتاء وبداية الربيع من السبت المقبل.. الأرصاد الجوية تكشف طقس اليوم

بعد بيان «عبدالهادى».. محمد الباز يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس «كتاب مصر»

سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 23-3-2022

مواعيد وأماكن أداء امتحانات الطلاب العائدين من أوكرانيا المتقدمين للجامعات المصرية

رئيس الوزراء يبحث مع ممثلي 16 شركة ألمانية مجالات الاستثمار في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت البياضي

مصر تاج علي رؤوس المصريين يرونه غير المصريين

جلال حمام

الشيطان يكمن في التفاصيل الأمريكية

حسين دعسة

انتخابات الأردن تنجح في اختيار مجالس البلديات والمحافظات.. وإدارة محلية للمستقبل

إيمان مرسى

تغيير المسار الوظيفى ضرورة أم رفاهية؟

إبراهيم داود

فى محبة الصعاليك

محمد القصبي

تعليقًا على ما قاله هشام عطوة: نعم.. مؤتمراتنا الثقافية فرح العمدة!!!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اقتصاد الدولة بين : آليات السوق.. وتجار السوء!

الحسين عبدالرازق

أي كلام والسلام!

صور

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

القوات الإسرائيلية تعتقل 30 فلسطينيا من الضفة الغربية

غضب إسرائيلى عقب عملية بئر سبع.. وبينت يتوعد المنفذين

تظاهرات في إسرائيل احتجاجًا على وقوع عملية بئر السبع