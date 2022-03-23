وكيل التعليم بالوادي الجديد يكرم الطلاب المتفوقين بالفتح الإعدادية بالداخلة

شهد الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، فعاليات طابور الصباح بمدرسة الفتح الإعدادية التابعة لإدارة الداخلة التعليمية، بحضور الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة والسيد أحمد حسين مدير إدارة الداخلة التعليمية.

واستمع وكيل التعليم لفقرات الإذاعة المدرسية والتى تضمنت مجموعة من الفقرات الهادفة والتى بدورها تعمل على إثراء الطلاب بالمعلومات فى مطلع يوم دراسى جديد.

وخلال كلمته للحضور هنأ وكيل وزارة التربية والتعليم، طلاب المدرسة للحصول على المركز الأول على مستوى الإدارة التعليمية بمسابقة اوائل الطلبة الشهادة الإعدادية متمنيا لهم التوفيق والسداد دائما، موجها التحية والتقدير لإدارة المدرسة وجميع العاملين بها لجهدهم المبذول وعزيمتهم القوية والحرص على تقديم أفضل مالديهم للنهوض بالعمل .

وكرم الدكتور جمال مجموعة من طلاب المدرسة من المتفوقين بالصفوف الدراسية الثلاث وتكريم فريق أوائل الطلبة "الصف الثالث الإعدادى" للفوز بالمركز الأول على مستوى الإدارة التعليمية والطلاب الفائزين بمسابقة نجوم المكتبة.

واختتمت مراسم طابور الصباح بمشاركة الجميع فى أداء تحية العلم وعقب ختام طابور الصباح أجرى وكيل التعليم بالمحافظة جولة تفقدية داخل الفصول الدراسية.

وأدار حواراً هادئاً مع الطلاب موجها بضرورة الجد والاجتهاد من أجل تحقيق الأهداف المرجوة ليكونوا نماذج مشرفة نفخر بهم على الدوام.