الأربعاء 23 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

برلماني يثمن موافقة وزير المالية على توفير درجات مالية لتثبيت أطباء بيطريين

النائب / محمد الصالحى
النائب / محمد الصالحى

ثمن الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ، موافقة وزير المالية الدكتور محمد معيط على توفير درجات مالية للتثبيت على الموازنة للأطباء البيطريين بمحافظة الشرقية، استجابة من وزير المالية لمخاطبة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بناءً على مطالبة نقيب عام الأطباء البيطريين لتمويل الدرجات المالية اللازمة للأطباء البيطريين بالشرقية الحاصلين على أحكام بالتثبيت للعاملين ضمن صندوق المجازر، وكذلك تثبيت الأطباء البيطريين ضمن عقود الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ووجه الصالحي، في بيان اليوم، التحية والتقدير للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على تدخله السريع ومخاطبته للدكتور محمد معيط وزير المالية لتمويل الدرجات اللازمة للأطباء البيطريين بمحافظة الشرقية، مؤكدًا الأهمية الكبيرة لدور الأطباء البيطريين على مستوى جميع المحافظات بصفة عامة وداخل محافظة الشرقية بصفة خاصة باعتبارها واحدة من المحافظات المهمة فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة.

وطالب الدكتور محمد الصالحى من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إعطاء أولوية قصوى لملف الثروة الحيوانية والداجنة والإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة جميع المشكلات التي تعترض النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة، مؤكداً أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتكون واحدة من اهم دول العالم فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة ولديها القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي والدخول فى عالم صناعات اللحوم والدواجن والألبان لتصديرها لمختلف أسواق العالم بصفة عامة وللأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.

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الطبقة الوسطى

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