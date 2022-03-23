معهد الشارقة للتراث يمنح شهادة تقدير للمشاركين في «ملتقى التراث والفوتوغرافيا»

منح معهد الشارقة للتراث شهادات تقدير، للمصورين المشاركين في "ملتقى التراث والفوتوغرافيا"، ضمن فعاليات أيام الشارقة التراثية، في الفترة من 10 إلى 28 مارس 2022.

وجاء "ملتقى التراث والفوتوغرافيا" ضمن تظاهرة ثقافية عريقة ومميزة كأيام الشارقة التراثية، ويعتبر فرصة هامة للتعريف بالمصورين المهتمين بمجال التراث، وفى الوقت ذاته جاء الإختيار لهذه الصور بالتحديد، لعدة اعتبارات تتعلق بخصوصية هذه الصورة من ناحية المواضيع التى تناولتها من مختلف عناصر التراث.

وعملت اللجنة المشكلة من أساتذة مختصين في مجال الفوتوغرافيا والتراث على اختيار الأعمال المشاركة، والمكونة من الدكتورة ولاء محمد محمود - الأستاذ بالمعهد العالى للفنون الشعبية - أكاديمية الفنون، والدكتور محمد عز العرب - بالمركز القومى للسينما، والدكتور محمد عيسي كلية الفنون التطبيقية - جامعة ٦ أكتوبر، وجليلة عجبونى مديرة الأنشطة الثقافية والفنون بمحافظة سوسة، تونس.

وأكد مسؤول الملتقي الدكتور إسلام عز العرب، إن ملتقى التراث والفوتوغرافيا، يتضمن معرض يحتوي على واحد وثلاثين صورة، واحد وثلاثون مصورًا من خمسة عشر بلدًا عربيًّا، وهم سقراط قاحوش، محمد المرافي الأردن - سالم الصوافي، خالد البلوشى، نوير الهاجري الإمارات - محمد الهاجر، سوسن طاهر البحرين- شكرى السلامي ، عبد الله التونكتى،تونس- كريم بوشطاطة، نور الدين بلحاج، الجزائر- بدر فؤاد، هناء تركستانى، السعودية- رهف الجلاد، محمود سالم، سوريا - ميثم الموسومي، خليل السعيدى، العراق- موسى الحجرى ، مريم البلوشية، عُمان- ابتسام سليمان، واجد النوباني، فلسطين- أحمد خميس، حامد العميرى، الكويت - أسامة المنقوش، إبراهيم عزاقة، ليبيا- سعد الأزهرى ، محمد يحيى، مصر- هند الساعدى، مصطفى حوسينى، المغرب - أمانى المتوكل، نايف السيد، اليمن.

يأتي ذلك ضمن الفعاليات والأنشطة التي يقدمها معهد الشارقة للتراث، للحفاظ على التراث في الوطن العربي، وحمايته من الانقراض والاندثار.