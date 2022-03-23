موقع بريطاني عن مدينة العلمين الجديدة: رؤية جريئة لصناعة السياحة في مصر

سلط موقع "جلوبال كونستركشن ريفيو" البريطاني، المتخصص في الإنشاءات وتقديم التحليلات والاستشارات لرواد الأعمال، الضوء على مشروع أبراج العلمين الجديدة، والذي يعتبر من أكبر وأضخم المشاريع التي نفذت في مدينة العلمين الجديدة والتي أعلنت عنها الحكومة المصرية مؤخرًا، مشيراً إلى أن المدينة تمثل رؤية جريئة لصناعة السياحة في مصر.

وأشار الموقع إلى اختيار شركة "هيل إنترناشيونال"- إحدى المؤسسات العالمية الرائدة في مجال إدارة المشروعات الكبرى- من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في شركة "سيتي ايدج" الحكومية للتنمية العمرانية، لتنفيذ وإدارة مشروع أبراج العلمين الجديدة أو "أبراج مارينا" على الساحل الشمالي لمدينة العلمين الجديدة، بغرض توفير مدينة سكنية سياحية ترفيهية متكاملة.

ونقل الموقع عن "هيل انترناشيونال" قولها في بيان لها: "ستجذب أبراج العلمين الجديدة الزوار من جميع أنحاء العالم بشواطئها الخلابة ولعديد من الأنشطة والخدمات الترفيهية"، مشيرًا إلى أن المشروع يقع على واجهة بحرية تبلغ مساحتها 80 ألف متر مربع ويتكون من ثلاثة أبراج سكنية وبرج تجاري وبرج ضيافة، يتراوح كل منها من 30 إلى 40 طابقًا.

وقال وليد عبد الفتاح، المدير الإقليمى لـ"هيل إنترناشيونال" بمنطقة شمال إفريقيا: "تمثل مدينة العلمين الجديدة رؤية جريئة لصناعة السياحة في مصر، ستكمل أبراج مارينا ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​بالمدينة بمساكن وأماكن إقامة فاخرة وتوفر وصولاً سهلاً إلى العروض الثقافية والترفيهية الأخرى في العلمين الجديدة."

وأضاف "يتمثل دورنا المتمثل فى إدارة إنشاءات المشروع في ضمان بناء هذا المكون الحاسم للتطوير الضخم وفقًا للخطة ويلبي جميع الميزانية والجدول الزمني وأهداف الجودة."

كما نقل الموقع عن رؤوف غالي، الرئيس التنفيذي لشركة هيل انترناشيونال، قوله" تتمتع شركتنا بسمعة طيبة في إدارة المشاريع المعقدة والشاهقة حول العالم، وفي شمال إفريقيا والشرق الأوسط على وجه الخصوص، وأبراج العلمين الجديدة ضمن هذه المشروعات، نحن على دراية كاملة بكيفية ارتباط هذه التطورات الضخمة وتفاعلها مع مواقعها ومحيطها، وكيفية إدارة بنائها بنجاح".

ووفقاً للموقع، كان مشروع ابراج العلمين الجديدة قيد الإنشاء منذ عام 2018، وستكون الشركة العالمية "هيل انترناشيونال" مسئولة عن ضوابط المشروع وإدارة العقود وإدارة البناء والتشغيل عند انتهاء العمل منه في عام 2025.

وينقسم المشروع إلى حزمتين: الأولى تتكون من الأبراج السكنية التي تشمل 35 طابقًا، وسترتفع إلى 150 مترًا من منصة من ثلاثة طوابق.

والثاني يتكون من برجين آخرين، كلاهما مكون من 40 طابقا، لديها أيضًا منصة من ثلاثة مستويات، وتبلغ مساحة الطابق الإجمالية للمباني الخمسة 215 ألف متر مربع.