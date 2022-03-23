مياه أسيوط تطلق احتفالية لتوعية المواطنين بالترشيد وترسم البهجة على وجوه الأطفال

أقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد على هامش فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للمياه طبقا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأهداف الشركة القابضة للمياه والتي تستهدف نشر ثقافة الوعي المائي والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه بين أبناء المجتمع احتفالية بحديقة الفردوس لتنفيذ عدد من الفعاليات التوعوية تزامناً مع تلك المناسبة.

جانب من الاحتفال

وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمياه تحت شعار "كل نقطة بتفرق" الذي أوصى به مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الذي عقد بـ(ريودي جانيرو) في عام 1992.

وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة على أنه يوم 22 مارس 1993 من كل عام بوصفه اليوم العالمي للمياه بصفته يوم دولي للاحتفال بالمياه.

جانب من الاحتفال

وأوضح اللواء المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن الفريق التوعوي بادر برسم البهجة على وجوه الأطفال الصغار من خلال عدد من الأنشطة الترفيهية المحببة إليهم لتنمية سلوكياتهم الإيجابية نحو الحفاظ على المياه بعمل ورش رسم وتلوين لبعض القصص المطبوعة والرسومات المعبرة عن ترشيد استهلاك المياه، كما قدم الفريق التوعوي خلف مسرح العرائس مسرحية مضحكة عن ضرورة الحفاظ على كل قطرة مياه باستخدام الدمى المتحركة وتقمص شخصيات افتراضية تعبر عن استخداماتها للمياه على مدار اليوم وأهمية التعامل معها بصورة لائقة بمقدار أهميتها كأغلى عنصر على وجه الأرض.

جانب من الاحتفال

وأضاف "رئيس الشركة" أن الفريق التوعوي قدم ندوة توعوية للجمهور بالحديقة لتوسيع النطاق التوعوي الهادف إلى الارتقاء بالوعي المائي وقام بتوزيع بعض النشرات والملصقات التوعوية التى تتضمن المفاهيم الأساسية لبث ثقافة الترشيد لدى المواطنين وتغيير ثقافة الاستهلاك غير الواعي نحو المياه باعتبار أن الفقر المائي مورد ثابت غير قابل للزيادة من أخطر الأزمات التي تهدد مستقبل البشرية في الفترة الحالية.

جانب من الاحتفال

ففي ظل الزيادة السكانية وما يصاحبها من تزايد في الطلب على المياه العذبة، مع بقاء المعروض ثابتاً، تصبح قضية المياه صدقاً قضية بقاء أو فناء، الأمر الذي يحتم مزيداً من الترشيد والتعقيل في استخداماتنا اليومية للمياه.

جانب من الاحتفال