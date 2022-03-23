الأربعاء 23 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مياه أسيوط تطلق احتفالية لتوعية المواطنين بالترشيد وترسم البهجة على وجوه الأطفال

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

أقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد على هامش فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للمياه طبقا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأهداف الشركة القابضة للمياه والتي تستهدف نشر ثقافة الوعي المائي والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه بين أبناء المجتمع احتفالية بحديقة الفردوس لتنفيذ عدد من الفعاليات التوعوية تزامناً مع تلك المناسبة.

IMG-20220323-WA0012
جانب من الاحتفال

وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمياه تحت شعار "كل نقطة بتفرق" الذي أوصى به مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الذي عقد بـ(ريودي جانيرو) في عام 1992.

وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة على أنه  يوم 22 مارس 1993  من كل عام بوصفه اليوم العالمي للمياه بصفته يوم دولي للاحتفال بالمياه.

IMG-20220323-WA0013
جانب من الاحتفال

وأوضح اللواء المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن الفريق التوعوي بادر برسم البهجة على وجوه الأطفال الصغار من خلال عدد من الأنشطة الترفيهية المحببة إليهم لتنمية سلوكياتهم الإيجابية نحو الحفاظ على المياه بعمل ورش رسم وتلوين لبعض القصص المطبوعة والرسومات المعبرة عن ترشيد استهلاك المياه، كما قدم الفريق التوعوي خلف مسرح العرائس مسرحية مضحكة عن ضرورة الحفاظ على كل قطرة مياه باستخدام الدمى المتحركة وتقمص شخصيات افتراضية تعبر عن استخداماتها للمياه على مدار اليوم وأهمية التعامل معها بصورة لائقة بمقدار أهميتها كأغلى عنصر على وجه الأرض.

IMG-20220323-WA0014
جانب من الاحتفال

وأضاف "رئيس الشركة" أن الفريق التوعوي قدم ندوة توعوية للجمهور بالحديقة لتوسيع النطاق التوعوي الهادف إلى الارتقاء بالوعي المائي وقام بتوزيع بعض النشرات والملصقات التوعوية التى تتضمن المفاهيم الأساسية لبث ثقافة الترشيد لدى المواطنين وتغيير ثقافة الاستهلاك غير الواعي نحو المياه باعتبار أن الفقر المائي مورد ثابت غير قابل للزيادة من أخطر الأزمات التي تهدد مستقبل البشرية في الفترة الحالية. 

IMG-20220323-WA0015
جانب من الاحتفال

ففي ظل الزيادة السكانية وما يصاحبها من تزايد في الطلب على المياه العذبة، مع بقاء المعروض ثابتاً، تصبح قضية المياه صدقاً قضية بقاء أو فناء، الأمر الذي يحتم مزيداً من الترشيد والتعقيل في استخداماتنا اليومية للمياه.

IMG-20220323-WA0017
جانب من الاحتفال
IMG-20220323-WA0016
جانب من الاحتفال
الوادي الجديد الامم المتحدة مياه الشرب المجتمعات العمرانية ترشيد استهلاك المياه توعية المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

الأكثر قراءة

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 ونسبة زيادة المعاشات السنوية 

بتوجيهات رئاسية.. القوات المسلحة توفر سلعاً غذائية بتخفيضات تصل لـ60%

بعد بيان «عبدالهادى».. محمد الباز يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس «كتاب مصر»

سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 23-3-2022

اليوم.. القوى العاملة تختتم الاجتماع المصري السعودي للجنة المشتركة بالرياض

القوى العاملة: التفتيش على 1273 منشأة وتحرير 156 محضر مخالفة بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت البياضي

مصر تاج علي رؤوس المصريين يرونه غير المصريين

جلال حمام

الشيطان يكمن في التفاصيل الأمريكية

حسين دعسة

انتخابات الأردن تنجح في اختيار مجالس البلديات والمحافظات.. وإدارة محلية للمستقبل

إيمان مرسى

تغيير المسار الوظيفى ضرورة أم رفاهية؟

إبراهيم داود

فى محبة الصعاليك

محمد القصبي

تعليقًا على ما قاله هشام عطوة: نعم.. مؤتمراتنا الثقافية فرح العمدة!!!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اقتصاد الدولة بين : آليات السوق.. وتجار السوء!

الحسين عبدالرازق

أي كلام والسلام!

صور

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

غضب إسرائيلى عقب عملية بئر سبع.. وبينت يتوعد المنفذين

تظاهرات في إسرائيل احتجاجًا على وقوع عملية بئر السبع

قمة شرم الشيخ.. ما الملفات التى ناقشها السيسى وبينيت وبن زايد؟