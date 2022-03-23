آراب نيوز: مناخ ريادة الأعمال في مصر متفائل والسيسي قاد سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية

قالت صحيفة “آراب نيوز” إن مناخ ريادة الأعمال في مصر متفائلًا على الرغم من التداعيات للأزمة الروسية الأوكرانية، ووباء كورونا، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السسيسي قاد سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية والتي أدت إلى ظهور مشاريع عقارية ضخمة ومدن جديدة وتحسينات هائلة في البنية التحتية، وتوسيع قناة السويس وأكدت الصحيفة أن شركات مجلس التعاون الخليجي تبدي اهتمامًا شديدًا بالشراكة والتعاون مع الشركات المصرية.

وقال شهاب مبارك، "مالك إحدى الشركات العقارية في مصر، تمتلك مصر الكثير من إمكانات النمو وهناك الكثير مما يحدث من حيث الاستثمار والتحسين، خاصة في العامين الماضيين، مع إصلاح الطرق والجسور وأنظمة المترو والسكك الحديدية".

وأشار إلى أن هناك عددا من الشركات الخليجية ترغب في الاستثمار في مصر إحداها شركة IDAR للمقاولات ومقرها السعودية، وهي شركة عقارية تخطط لإنشاء متجر في مصر.

الاستثمارات الخليجية في مصر

من جانبه قال أحمد يمان، مالك شركة IDAR للمقاولات، لآراب نيوز: "لقد أجرينا مؤخرًا دراسة استقصائية وأدهشنا الانفتاح الاقتصادي للبلاد، والنمو المثير للإعجاب، والحجم الهائل لمشاريعها الحكومية الجارية وتابع: “القوانين الجديدة التي تسمح للأجانب بأن يكونوا المالكين الوحيدين لشركاتهم وتسهل تحويل العملات الأجنبية، هي عوامل مشجعة”.

وقالت الصحيفة: إن الحكومة المصرية تعمل بشكل مضاعف لدعوة شركات جديدة إلى البلاد، وقد أعطت النتيجة دفعة كبيرة لريادة الأعمال المحلية.

وتابعت الصحيفة تخطط سلسلة المطاعم الشهيرة في الرياض “كامباي” لمنح امتياز لمطاعم كامباي في مصر. وقال هنري فرح، الرئيس التنفيذي لمجموعة Kamp Hospitality Group، إنه أثناء الكشف عن خطته التوسعية: "نخطط لافتتاح عشرة مطاعم في مصر في السنوات الأربع المقبلة".

مصر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر

وسلطت الصحيفة الضوء على ورقة علمية بعنوان “مصر تبرز كوجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر” أعدتها عالمة الاقتصاد هبة الله غنيم، العام الماضي، حيث سجلت البلاد أعلى معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا في عام 2021 على الرغم من الوباء العالمي الذي يغشى القارة من وجهة نظر اقتصادية.

وقالت غنيم في الورقة: “ما يقرب من 90 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يأتي من الاتحاد الأوروبي والدول العربية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة”.

تأثيرات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

أثرت العملية العسكرية الروسية في أوكرانياعلى اقتصاد العالم، ومن جانبه قال مصباح قطب، المحلل الاقتصادي في مقابلة مع عرب نيوز: إن أولوية الحكومة في الوقت الحالي هي توفير الاحتياجات الأساسية للسكان.

وقالت الصحيفة: ان رغم قتامة الأوضاع والمناخ الاقتصادي في العالم الا أن الحكومة المصرية،عززت احتياطيات النقد الأجنبي واستقرار العملة وزخم البنية التحتية رفع توقعات النمو في البلاد.

وقال قطب : إن "العوامل المطمئنة هي أن الاحتياطيات الأجنبية عند مستوى مرضي يبلغ حوالي 40 مليار دولار، وأن احتياطيات القمح الاستراتيجية الحكومية كافية لمدة أربعة أشهر، وبعد ذلك سيتوفر إنتاج القمح المحلي في السوق".

وأشار إلى أن استقرار العملة الذي غذته تحويلات كبيرة من المغتربين بلغ قرابة 33 مليار دولار بينما بلغت الصادرات في عام 2021 رقما قياسيا بلغ 45.2 مليار دولار. وفوق ذلك، كانت مستويات البطالة في نطاق مقبول ثمانية بالمائة.

وأضاف أنه من المتوقع أن ترتفع أرباح قناة السويس البالغة 6 مليارات دولار عام 2021 بنسبة 10٪ هذا العام فضلا عن صناعة الشركات الناشئة النابضة بالحياة في مصر.