الأربعاء 23 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

آراب نيوز: مناخ ريادة الأعمال في مصر متفائل والسيسي قاد سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية

السيسي
السيسي

قالت صحيفة “آراب نيوز” إن مناخ ريادة الأعمال في مصر متفائلًا على الرغم من التداعيات للأزمة الروسية الأوكرانية، ووباء  كورونا، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السسيسي قاد سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية والتي أدت إلى ظهور مشاريع عقارية ضخمة ومدن جديدة وتحسينات هائلة في البنية التحتية، وتوسيع قناة السويس وأكدت الصحيفة أن  شركات مجلس التعاون الخليجي تبدي اهتمامًا شديدًا بالشراكة والتعاون مع الشركات المصرية.

وقال شهاب مبارك، "مالك إحدى الشركات العقارية في مصر، تمتلك مصر الكثير من إمكانات النمو وهناك الكثير مما يحدث من حيث الاستثمار والتحسين، خاصة في العامين الماضيين، مع إصلاح الطرق والجسور وأنظمة المترو والسكك الحديدية".

وأشار إلى أن هناك عددا من الشركات الخليجية ترغب في الاستثمار في مصر إحداها شركة IDAR للمقاولات ومقرها السعودية، وهي شركة عقارية تخطط لإنشاء متجر في مصر.

الاستثمارات الخليجية في مصر 

من جانبه قال أحمد يمان، مالك شركة IDAR للمقاولات، لآراب نيوز: "لقد أجرينا مؤخرًا دراسة استقصائية وأدهشنا الانفتاح الاقتصادي للبلاد، والنمو المثير للإعجاب، والحجم الهائل لمشاريعها الحكومية الجارية وتابع: “القوانين الجديدة التي تسمح للأجانب بأن يكونوا المالكين الوحيدين لشركاتهم وتسهل تحويل العملات الأجنبية، هي عوامل مشجعة”.

وقالت الصحيفة: إن الحكومة المصرية تعمل بشكل مضاعف لدعوة شركات جديدة إلى البلاد، وقد أعطت النتيجة دفعة كبيرة لريادة الأعمال المحلية.

وتابعت الصحيفة تخطط سلسلة المطاعم الشهيرة  في الرياض “كامباي” لمنح امتياز لمطاعم كامباي في مصر. وقال هنري فرح، الرئيس التنفيذي لمجموعة Kamp Hospitality Group، إنه أثناء الكشف عن خطته التوسعية: "نخطط لافتتاح عشرة مطاعم في مصر في السنوات الأربع المقبلة".

مصر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر 

وسلطت الصحيفة الضوء على ورقة علمية بعنوان “مصر تبرز كوجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر” أعدتها عالمة الاقتصاد هبة الله غنيم، العام الماضي، حيث سجلت البلاد أعلى معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا في عام 2021 على الرغم من الوباء العالمي الذي يغشى القارة من وجهة نظر اقتصادية.

وقالت غنيم في الورقة: “ما يقرب من 90 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يأتي من الاتحاد الأوروبي والدول العربية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة”.

تأثيرات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 

أثرت العملية العسكرية الروسية في أوكرانياعلى اقتصاد العالم، ومن جانبه قال مصباح قطب، المحلل الاقتصادي في مقابلة مع عرب نيوز:  إن أولوية الحكومة في الوقت الحالي هي توفير الاحتياجات الأساسية للسكان.

وقالت الصحيفة: ان رغم قتامة الأوضاع والمناخ الاقتصادي في العالم الا أن الحكومة المصرية،عززت احتياطيات  النقد الأجنبي واستقرار العملة وزخم البنية التحتية رفع توقعات النمو في البلاد.

وقال قطب : إن "العوامل المطمئنة هي أن الاحتياطيات الأجنبية عند مستوى مرضي يبلغ حوالي 40 مليار دولار، وأن احتياطيات القمح الاستراتيجية الحكومية كافية لمدة أربعة أشهر، وبعد ذلك سيتوفر إنتاج القمح المحلي في السوق".

وأشار إلى أن استقرار العملة الذي غذته تحويلات كبيرة من المغتربين بلغ قرابة 33 مليار دولار بينما بلغت الصادرات في عام 2021 رقما قياسيا بلغ 45.2 مليار دولار. وفوق ذلك، كانت مستويات البطالة في نطاق مقبول ثمانية بالمائة.

وأضاف أنه من المتوقع أن ترتفع أرباح قناة السويس البالغة 6 مليارات دولار عام 2021 بنسبة 10٪ هذا العام فضلا عن  صناعة الشركات الناشئة النابضة بالحياة في مصر.

آراب نيوز صحيفة “ أراب نيوز” السيسي أجندة اصلاحات إصلاحات سياسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

الأكثر قراءة

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 ونسبة زيادة المعاشات السنوية 

بتوجيهات رئاسية.. القوات المسلحة توفر سلعاً غذائية بتخفيضات تصل لـ60%

بعد بيان «عبدالهادى».. محمد الباز يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس «كتاب مصر»

سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 23-3-2022

اليوم.. القوى العاملة تختتم الاجتماع المصري السعودي للجنة المشتركة بالرياض

القوى العاملة: التفتيش على 1273 منشأة وتحرير 156 محضر مخالفة بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت البياضي

مصر تاج علي رؤوس المصريين يرونه غير المصريين

جلال حمام

الشيطان يكمن في التفاصيل الأمريكية

حسين دعسة

انتخابات الأردن تنجح في اختيار مجالس البلديات والمحافظات.. وإدارة محلية للمستقبل

إيمان مرسى

تغيير المسار الوظيفى ضرورة أم رفاهية؟

إبراهيم داود

فى محبة الصعاليك

محمد القصبي

تعليقًا على ما قاله هشام عطوة: نعم.. مؤتمراتنا الثقافية فرح العمدة!!!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اقتصاد الدولة بين : آليات السوق.. وتجار السوء!

الحسين عبدالرازق

أي كلام والسلام!

صور

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

غضب إسرائيلى عقب عملية بئر سبع.. وبينت يتوعد المنفذين

تظاهرات في إسرائيل احتجاجًا على وقوع عملية بئر السبع

قمة شرم الشيخ.. ما الملفات التى ناقشها السيسى وبينيت وبن زايد؟