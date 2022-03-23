اليوم.. محاكمة شيف هتك عرض طفلة تعمل في أحد النوادي

تستكمل الدائرة 17 جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأربعاء ثاني جلسات محاكمة شيف هتك عرض طفلة تعمل بأحد النوادي في القضية رقم 13177 لسنة 2021 جنايات دار السلام.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار جمال السمري وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق وعادل ابراهيم الغويط وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.

كشف أمر الإحالة الصادر من نيابة حلوان الكلية برئاسة المستشار محمد حجازي المحامي العام قيام المتهم أحمد جمال، 32 سنة، شيف في 31 / 10 / 2021 بدائرة قسم شرطة دار السلام بهتك عرض المجني عليها إيمان جودة بغير قوة أو تهديد بأن حسر عنها ملابسها واستطالت يداه لمواضع حساسة من جسدها وعاشرها معاشرة الأزواج من الخلف بدبرها حال كون المجني عليها لم تتجاوز الثامنة عشرة سنة ميلادية.

وبإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبته طبقًا بمواد الاتهام ومرفق قائمة بمؤيدي أقوال الشهود وأدلة الثبوت مع استمرار حبس المتهم على ذمة المحاكمة.

الشهود

الشاهد الأول المجني عليها إيمان جودة، 16 سنة، عاملة بنادي القطامية، تشهد بأن المتهم ساقها إلى علاقة غرامية على إثرها هاتفته طالبة ملاقاته فطلب منها الحضور إلي مسكنه وما إن دلفت إليه تجردا من ملابسهما واستطالت يده المواضع الحساسة من جسدها حتى عاشرها معاشرة الأزواج من الخلف في دبرها.

الشاهد الثاني والد المجني عليها جودة بدوي، 52 سنة يشهد بقيام المتهم بالتعدي الجنسي علي نجلته.

الشاهد الثالث معاون مباحث قسم شرطة دار السلام، يشهد بأن تحرياته السرية توصلت لوجود علاقة عاطفية بين المجني عليها والمتهم وعلى إثر ذلك قام المتهم بالتعدي الجنسي عليها بدون إكراه أو تهديد حال كونه على علم بأنها لم تبلغ الثمانية عشر عامًا ميلاديًا.

