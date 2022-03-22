رابط حجز وحدات سكن مصر 2022 ومواعيد مشروعي دار مصر وجنة

فعل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رابط موقع حجز شقق سكن مصر 2022 لمتوسطي الدخل لحجز نحو 10090 وحدة سكنة، في عدد من المدن الجديدة في المحافظات.

حجز شقق سكن مصر 2022

وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن حجز شقق سكن مصر 2022 لمتوسطي الدخل بدأ من يوم الاثنين الموافق 21 مارس الجاري، ومستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022، حيث يتم الحجز إلكترونيا عبر رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

وتبلغ عدد الوحدات السكنية المطروحة 10090 وحدة موزعين في 9 مدن بالمحافظات، حيث تتواجد الوحدات في مدن

(أكتوبر الجديدة – العبور الجديدة - الشروق – حدائق أكتوبر– القاهرة الجديدة– المنيا الجديدة –– بدر – دمياط الجديدة – ناصر (غرب أسيوط).

رابط موقع حجز شقق سكن مصر 2022

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خطوات حجز الوحدات عبر موقع الإلكتروني نرصدها عبر السطور التالية:-

أولا: تسجيل الدخول إلى رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري من هنا.

ثانيًا: اختيار مستخدم حالي وملء بيانات الدخول.

ثالثا: اختيار طلباتي أعلى الصفحة على اليسار.

رابعًا: تحديد الوحدة الراغب في حجزها.

خامسًا: تحديد المدينة التي ترغب في الحجز بها.

سادسًا: اختيار كود الشقة المراد حجزها.

سابعًأ: الضغط على اختيار، وتظهر رسالة تم الاختيار بنجاح.

الجدول الزمني لحجز الوحدات

وخصص الصندوق مواعيد محددة لحجز كل مشروع على حدة، حيث يمتد الحجز بداية من يوم 20 مارس وحتى يوم 30 من الشهر ذاته.

وبدأ الحجز يوم 20 مارس من الساعة 9 صباحا حتى 12 من منتصف الليل لمن سبق لهم التقدم للحجز على الإعلان الأول لمشروعات دار مصر وسكن مصر وجنة، ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز.

وبالنسبة للمتقدمين للحجز في الإعلان الثاني والمتقدمين سابقاً بالإعلان الأول، يبدأ الحجز من يوم الإثنين 21 مارس حتى الأربعاء 30 مارس وفق الجدول الزمني التالي:

سكن مصر خلال يومي 21 و22 مارس

دار مصر خلال يومي 23 و24 مارس.

مشروع جنة خلال يومي 27 و28 مارس.

فيما يتم تخصيص يومي 29 و30 مارس لكافة العملاء الراغبين في التقدم على مشروعات كل من سكن مصر ودار مصر وجنة في حالة وجود وحدات متبقية لم يتم حجزها بأى من المشروعات الثلاثة.