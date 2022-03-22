رابط موقع حجز شقق سكن مصر 2022 التابع لوزارة الإسكان الاجتماعي

ننشر رابط موقع حجز شقق سكن مصر 2022 حيث شهدت عمليات البحث الإلكتروني على موقع حجز شقق سكن مصر، ضغط كبير من المواطنين، لمعرفة تفاصيل وشروط الحجز، والتمكين من تسجيل بياناتهم كفرصة للحصول على الشقق.

فتح باب الحجز لشقق سكن مصر 2022

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أمس الإثنين، في فتح باب الحجز لشقق سكن مصر، حيث يستمر الحجز الإلكتروني حتى الساعة 11.59 مساء يوم الثلاثاء 22 مارس.

أماكن شقق سكن مصر

تتوفر شقق مشروع سكن مصر، والبالغ عدد الوحدات المطروحة بها 10090 وحدة في كل من مدن (الشروق – القاهرة الجديدة – حدائق أكتوبر – المنيا الجديدة – أكتوبر الجديدة – العبور الجديدة – بدر – دمياط الجديدة – ناصر (غرب أسيوط).

رابط موقع حجز شقق سكن مصر 2022



1- الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري من الرابط التالي https://nch.shmff.gov.eg

2- اختيار مستخدم حالي وملء بيانات الدخول.

3- اختيار طلباتي أعلى الصفحة على اليسار.

4- اختيار حجز الوحدة.

5- اختيار المدينة المراد الحجز فيها.

6- اختيار كود الشقة المراد حجزها.

7- الضغط على اختيار، وتظهر رسالة تم الاختيار بنجاح.

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شروط الحصول على شقق سكن مصر

1- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكنى فقط، ولا يحق للمشتري تغيير الاستخدام المخصص، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بهذا الشأن مع فسخ العقد وإلغاء تخصيص واسترداد الوحدة واتخاذ كافة الإجراءات المترتبة على فسخ العقد، طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائياً أو دون اعتراض الراسي عليه الوحدة حاليا أو مستقبلاً، حيث أنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات السكنية موضوع هذا الإعلان لغرض السكن فقط.

2- أن تكون الوحدات السكنية المعروضة بغرض السكن الدائم.

3- سداد العميل لمبلغ مقدم جدية الحجز والتقدم لحجز الوحدة السكنية بمثابة إقرار منه بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المبينة تفصيلياً بكراسة الشروط ووافق عليها موافقة نهائية غير قابلة للإلغاء.

4- التخصيص شخصي ولا يجوز للعميل استبدال أو تغيير الوحدة السكنية مع عميل آخر، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بموافقة كتابية من الهيئة وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة والمصاريف المقررة طبقاً للائحة العقارية بالهيئة.

5- ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط تخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة وكذا كافة القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الراسي عليه الوحدة حالياً أو مستقبلاً.

6- بعض وحدات الدور الارضي قد تشمل على حدائق بمساحات مختلفة وفقاً لما تسفر عنه مخططات تنسيق الموقع وسيتم إتاحة تلك الحدائق بمقابل حق الانتفاع وفقاً للقواعد المتبعة بالهيئة في هذا الشأن.