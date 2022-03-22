الرئيس الباكستانى: لن ندخر جهدًا لنصرة القضية الفلسطينية

أكد الرئيس الباكستانى عارف الرحمن ألفي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تدخر جهدًا لنصرة القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية الأولى لباكستان وللأمة الإسلامية، مشددًا على أهمية توحيد الجهود لذلك.

جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، على هامش أعمال الدورة الـ 48 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

‎وشدد الرئيس الباكستاني على وقوف بلاده مع الحق والقضية الفلسطينية، وطلب نقل تحياته للرئيس محمود عباس، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وبحث الطرفان خلال اللقاء أهمية تفعيل دور ومكانة منظمة التعاون الإسلامي بما يمكنها من لعب دورها التاريخي الذي أنشئت من أجله وتحديدًا الدفاع عن المسجد الأقصى والحقوق الفلسطينية ومواجهة كل الآفات العالمية التي تأخذ من الإسلام والمسلمين هدفًا سهلًا للانقضاض عليهم، وتسويق أفكارهم العنصرية.

كما اتفق الطرفان أن المنظمة تمتلك ما يمكنها من لعب هذا الدور ومواجهة ازدواجية المعايير والتطبيق الانتقائي للقانون على المستوى الدولي، والعمل على مواجهة الاحتلال الاستعماري في فلسطين.

من جانبه، نقل الوزير المالكي، تحيات وتقدير الرئيس محمود عباس إلى الرئيس ألفي، والدور المميز والمبدئي الذي تلعبه على الساحة الدولية وفي الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، متمنيًا لشعب وحكومة باكستان مزيدًا من التقدم والاستقرار والازدهار في ذكرى استقلالها.

‎وأطلع المالكي الرئيس الباكستاني على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة والانتهاكات الممنهجة وواسعة النطاق التي تمارسها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأشاد الوزير الفلسطينى بموقف باكستان الداعم للقضية والشعب الفلسطيني، والمساند لقضايا الأمة الإسلامية جمعاء.

وشارك المالكي عقب اللقاء في مأدبة عشاء على شرف الرئيس الباكستاني بحضور رؤساء الوفود المشاركة في أعمال الدورة الـ 48 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي تستمر أعمالها على مدار يومين.