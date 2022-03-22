تدريب 2500 متطوع «داعم» وزيادة المعاشات أبريل.. أنشطة «التضامن» فى 24 ساعة

شهدت وزارة التضامن، اليوم، عدة أنشطة نستعرضها فى التقرير التالي:

تدريب 2500 متطوع في 8 محافظات ضمن «داعم»

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مشروع الشبكة القومية لمتطوعي التمكين الاقتصادي "داعم" أطلقه برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وينفذ من خلال مؤسسة صناع الحياة مصر لتعزيز مشاركة الشباب في مواجهة الفقر من خلال جذب وتدريب 2500 متطوع في 8 محافظات، وذلك للقيام بدور الدعم للمستفيدين لتأهيلهم في الاعتماد على أنفسهم في سبل المعيشة.

https://www.dostor.org/3750620



التضامن: «فرصة» يعمل على إخراج الفقراء المحتاجين من دائرة العوز

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقوم ببناء استراتيجيات جديدة للوصول إلي مجموعات مختلفة من الشباب وتحسين مشاركتهم في مختلف جوانب المجال العام، ويشمل هذا التوجه التوسع في الاستعانة بالكيانات من ذوي المعرفة والقدرات اللازمة في مجال التطوع والمشاركة المجتمعية كونهم أحد أهم أصحاب المصلحة الفاعلين في التنمية.

https://www.dostor.org/3750585

جدول زيادة المعاشات من 2014 إلى 2022

أعلن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جمال عوض، أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، تقرر صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارًا من الأول من أبريل 2022.

https://www.dostor.org/3750527



إنقاذ أطفال وكبار بلا مأوى فى 8 محافظات

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوي بالتعامل مع بلاغات واردة للوزارة في عدد من المحافظات، وعلى الفور قام فريق أطفال وكبار بلامأوي "وحدة جنوب القاهرة" بإنقاذ المواطنة ز.أ 60 عامًا من محافظة قنا، حيث قابلها الفريق بمنطقة الملك الصالح، وتم إيداعها دار قنطار الخير بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والكشوفات الطبية.

https://www.dostor.org/3750930