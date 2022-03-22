الثلاثاء 22 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عاطل بتهمة قتل شاب 15 يومًا على ذمة التحقيقات

حبس
حبس

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح المطرية، حبس عاطل بتهمة قتل شاب 15 يوما على ذمة التحقيقات.

بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة ومتوفى في منطقة المطرية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين حدوث مشاجرة بين عاطل و صديقه وتعدى عليه بمفك في الرأس والصدر، ونتج عنها وفاته في الحال.

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عاطل، لقتله صديقه، بعدما تعدى عليه بمفك في مشاجرة بينهما بمنطقة المطرية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

قاضي المعارضات المطرية حبس عاطل قتل شاب

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وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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