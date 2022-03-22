الثلاثاء 22 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

بيت الزكاة يطور خدمة «الكول سنتر» للرد على استفسارات المواطنين

بيت الزكاة
بيت الزكاة

أعلن بيت الزكاة والصدقات المصري تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن تطوير خدمة " الكول سنتر" للرد على كافة استفسارات المواطنين وذلك على الرقم 15111.

ويقدم "الكول سنتر" عددًا من الخدمات  للمواطنين منها الرد على كافة الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بخدمات بيت الزكاة والصدقات، والرد على استفسارات تقديم الطلبات لمستحقي الزكاة والصدقات ومعرفة الأوراق المطلوبة، والرد على الاستفسارات حول التبرعات وكيفية تقديمها للبيت.

كما يتيح " الكول سنتر" خدمة الرد على طلب الفتوى الخاصة بمسائل الزكاة والصدقات.

ويأتي ذلك في إطار رغبة بيت الزكاة والصدقات في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين الراغبين بالتبرع بصدقاتهم وزكاتهم.

ويقوم بالرد على طلبات المواطنين متخصصون من علماء الأزهر.

 كما أطلق بيت الزكاة والصدقات مؤخرًا موقعًا إلكترونيًا جديدًا في إطار تطوير خدماته والذي يتيح تقديم كافة المعلومات عن أنشطة البيت وخدماته وأهم المشروعات والمبادرات التي يعمل على تنفيذها لمستحقي الزكاة والصدقات إضافة إلى إتاحة التبرع بكافة الوسائل ومنها التبرع من خلال الموقع ذاته.

بيت الزكاة المصرى يطور خدمة الكول سنتر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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