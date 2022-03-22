الثلاثاء 22 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

وزير الدفاع الإيطالى: «البوصلة الاستراتيجية» رسالة وحدة وتماسك أوروبا

وزير الدفاع الإيطالي
وزير الدفاع الإيطالي

وصف وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني إكمال مجلس الشئون الخارجية والدفاع المشترك في بروكسل العمل على وثيقة (البوصلة الاستراتيجية) بـ"الرسالة المهمة عن وحدة الاتحاد الأوروبي والتماسك".

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) عن وزير الدفاع قوله - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم الثلاثاء - "إن البوصلة الاستراتيجية تمثل الخطوة الأولى نحو الوصول إلى أوروبا ذات دفاع حقيقي، وخطوة ضرورية لتعزيز الركيزة الأوروبية للحلف الأطلنطي (ناتو)".

وفي سياق متصل، قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "إن البيئة المعادية الحالية تتطلب قفزة نوعية إلى الأمام"، مشيرًا إلى أنه وافق بالتعاون مع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي على البوصلة الاستراتيجية، التي تمنحهم خطة طموحة للعمل من أجل تعزيز أمن ودفاع الاتحاد الأوروبي خلال العقد المقبل.

وتتضمن وثيقة البوصلة الاستراتيجية إنشاء قوة انتشار سريع للاتحاد الأوروبي تصل إلى 5000 جندي وتعزيز قدرات التحليل الاستخباراتي، إضافة إلى تطوير مجموعة أدوات مختلطة لاكتشاف والاستجابة لمجموعة واسعة من التهديدات الهجينة وتطوير مجموعة أدوات الدبلوماسية الإلكترونية وإعداد سياسة الدفاع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي للاستعداد بشكل أفضل للهجمات الإلكترونية.

وزير الدفاع الإيطالي الاتحاد الأوروبي

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