أستاذ بجامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية قادرة على مواجهة تحديات التكنولوجيا

قال الدكتور رمضان عبدالله الصاوي، عميد كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، إن كلية الشريعة والقانون لها عطاء علمي ذو أثر بالغ في حقل العلوم الشرعية والقانونية، ومن ثمرات الجهود العلمية للكلية هذا المؤتمر الدولي الثاني الموسوم بالتكنولوجيا الحديثة وأثرها في الدراسات الشرعية والقانونية والتي تمثل طفرة كبيرة في تحول العالم في شتى مناحيه، حتى صار تقدم الشعوب مرهونا بمدى التقدم في الأخذ بها، مبينًا أن المؤتمر شارك فيه باحثون من ثمانية دول وهم (مصر والسعودية والجزائر والسودان وعمان والبحرين والإمارات وفلسطين)، لأهميته ولدوره في معالجة مخاطر التكنولوجيا.

وبيّن الدكتور الصاوي خلال كلمته أن هدف المؤتمر إبراز التطور الذي طال الدراسات الشرعية والقانونية باستخدام التقنيات الحديثة والعمل على ربط الماضي بالحاضر، وإلقاء الضوء على الدور الذي قامت به التقنيات الحديثة في إيجاد الأحكام الشرعية للقضايا المعاصرة من خلال سهولة التواصل بين علماء الأمة ومفكريها، وإظهار الدور الذي تقوم به المؤسسة الأزهرية في التقريب بين شتى الأفكار من مختلف الدول والأقطار، والعمل على تعزيز أواصر التواصل الثقافي بين المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية من خلال البحوث العلمية الرصينة لبناء المجتمعات المتماسكة.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد حسني، رئيس جامعة الأزهر السابق، أن التكنولوجيا المعاصرة أثرت بشكل فاعل في المجتمعات في شتى مناحي الحياة لا سيما في مجال المعاملات والطب والاقتصاد وغيرها من المجالات، مضيفًا أنه لما كانت الوقائع والحوادث في الدنيا متجددة ومتطورة في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي في شتى مناحي الحياة أصبح لازاما على العلماء لأجل مواكبة هذه الحداثة معالجة قضايا الأمة في ضوء ما استجد من حوادث.

وأكد رئيس جامعة الأزهر السابق، أن الشريعة الإسلامية في ظل التحديات التي واجهتها عبر العصور والقرآن أثبتت قدرة فائقة على مواجهة المشكلات الجديدة وتقديم حلول ناجعة لها، ولم تقف مكتوفة الأيدي عاجزة عن مواجهة واقعها المعاصر وتحقيق مصالح المكلفين، وهي اليوم قادرة على مواجهة تحديات التكنولوجيا الحديثة وتقديم الحلول الناجعة لها.

ويناقش المؤتمر عدة محاور منها: التكنولوجيا الحديثة وأثرها في الدراسات الفقهية، وتشمل التكنولوجيا الحديثة ودورها في تيسير أداء العبادات وإسهامات التكنولوجيا الحديثة في الحد من نشر الفكر المتطرف، كما يناقش التكنولوجيا الحديثة وأثرها في الدراسات الأصولية، وخاصة التجديد في أصول الفقه في ضوء المعطيات التكنولوجية المعاصرة، فضلًا عن مناقشة التكنولوجيا الحديثة وأثرها في فروع القانون العام ويتناول الإرهاب الدولي في عصر التكنولوجيا بين الانحسار والاتساع، بالإضافة إلى مناقشة مناقشة دور التكنولوجيا الحديثة وأثرها في فروع القانون الخاص.