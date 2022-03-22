الرئيس الباكستانى يستقبل سامح شكرى على هامش أعمال منظمة التعاون الإسلامى

استقبل الرئيس الباكستاني دكتور عارف علوي، منذ قليل، وزير الخارجية سامح شكري، في إطار جولة الأخيرة الآسيوية، ومشاركته في أعمال الدورة 48 من اجتماع منظمة التعاون الإسلامي.

ونقل وزير الخارجية تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى علوي، معربًا عن تطلع مصر لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

الرئيس الباكستاني خلال لقاء سامح شكري

وشارك وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، في الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، والتي تعقد في العاصمة الباكستانية «إسلام آباد»، والتي تختم أعمالها، غدًا الأربعاء.

وألقى شكري كلمة، اليوم، أمام مجلس منظمة العاون الإسلامي، تحدث فيها عن موقف مصر تجاه العديد من القضايا في المنطقة، لا سيما في ليبيا وفلسطين والسودان، وكذلك تعاونها الوثيق مع منظمة التعاون الإسلامي.