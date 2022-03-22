درجة الحرارة المتوقعة أول يوم رمضان 2022

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة الطقس أول يوم رمضان 2022، وذلك مع انتهاء فصل الشتاء رسميًا وبداية فصل الربيع.

حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء بحسب توقعات الأرصاد الجوية ربنا يحدث تقلبات جوية سريعة في أول يوم رمضان 2022 تمثل تغيرات في ارتفاع درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة المقبلة.

درجة الحرارة اول يوم رمضان 2022

بينما تتحسن الأحوال الجوية ودرجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل بالتزامن مع أول يوم رمضان 2022 حيث يسيطر المرتفع الجوي على ارتفاع درجات الحرارة العظمى والصغرى على مختلف المناطق بالقاهرة الكبرى والمحافظات.

حالة الطقس في بداية شهر رمضان 2022

كذلك هناك استبعاد كبير لسقوط أمطار خلال شهر رمضان على أغلب المناطق ربما يكون هناك تغيرات ورعدية على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تؤدي إلى سقوط أمطار خلال أيام شهر رمضان الكريم.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين المقيمين في مصر بعدم تخفيف الملابس خلال هذا الوقت ويجب الإنتباه جيدًا أن فى احتمالية وجود تغيرات مناخية تؤثر على المواطنيين بنزلات برد حادة نظرا لتغير الأحوال.

حالة الطقس اليوم

يشار إلى أن هيئة الأرصاد كشفت أنه من المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة في بعض الأحيان على مناطق السواحل الشمالية ومحافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد.

وأضافت الأرصاد في بيان رسمي لها احتمال سقوط أمطار على فترات متقطعة بنسبة ٢٠٪؜.

وتوقعت هيئة الأرصاد ايضا سقوط أمطار خفيفة على مناطق جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة ٢٠٪؜ تقريبا ومن المتوقع ايضا سقوط شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية الى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وكذلك مدن القناه ووسط سيناء.