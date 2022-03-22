للسيطرة على الأسعار.. محافظ أسوان يلتقي بوفد من تجار الجملة للخضروات والفاكهة

​​​​​ التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد من تجار الجملة للخضروات والفاكهة بحضور المحاسب حسام العربي وكيل وزارة التموين حيث أكد المحافظ على ضرورة الالتزام بالأسعار الاسترشادية لبيع الخضروات والفاكهة بإجمالي 40 سلعة في ظل منظومة السوق الحر والعرض والطلب من خلال تأمين الكميات المطلوبة لاحتياجات المواطنين من المصادر المختلفة في الشوادر الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.

وجاء ذلك فى إطار جهود المحافظة لإحكام السيطرة على الأسعار وضبط منظومة البيع والشراء في الأسعار، مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وشدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على أنه في حالة لجوء بعض التجار الجشعين إلى نظام التخزين، فإن المحافظة بالتعاون مع الجهات المختصة ستقوم باتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه محاولة استغلال ارتفاع الأسعار عالمياً فى رفع أسعار السلع محلياً حيث أن غلق عدد من المحلات المخالفة وتحرير محاضر لأصحاب محلات أخرى سيكون هو الرد المناسب على هؤلاء التجار.

ووجه اللواء أشرف عطية وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق سواء لمحلات السوبر ماركت أو الخضروات والفاكهة أو الجزارين، بالإضافة إلى المخابز البلدية للعيش الحر والمدعم، مع الاستمرار فى تحرير المحاضر للمخالفين وتحويلهم للنيابة العامة.

وأكد محافظ أسوان أننا نراهن على وعى المواطن الأسواني في عدم الإقبال والشراء من المحلات التى تقوم برفع أسعار السلع، وخاصة أن الدولة تحرص على تأمين كميات إضافية من السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية وطرحها في الأسواق أولاً بأول من أجل خفض الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن.

جدير بالذكر أن من جهة أخرى سلم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان 75 فتاة من الأيتام والغير قادرات للأجهزة الكهربائية والمعمرة والمنزلية تمهيداً لحياة زوجية سعيدة لهن، والمهداة من الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة برئاسة هناء إسماعيل، وذلك في إطار التكامل والتلاحم بين الجهود الحكومية والمجتمعية.

كما كرم محافظ أسوان 3 من الأمهات المثاليات بمناسبة عيد الأم، وأثناء كلمته خلال فعاليات الاحتفال بهذه المناسبة والذي حضره إدريس الشريف الإدريسي رئيس الرابطة العالمية للسادة الأشراف الأدارسة بمصر والعالم الإسلامي، وأيضاً الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، بجانب القيادات التنفيذية وممثلي منظمات المجتمع المدني، علاوة على الفتيات المحتفى بهن وأسرهم.