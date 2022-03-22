الثلاثاء 22 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس مسجل خطر يتاجر في الهيروين بالغربية

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بكفر الزيات، بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، حبس مسجل خطر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار فى مخدر الهيروين.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا، من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بتمكن وحدة مباحث المركز من القبض علي مسجل خطر، مقيم بإحدى القرى دائرة المركز وبحوزته كمية من مخدر البودرة.

وتبين من التحريات قيام أحد الأشخاص يدعى “السيد.خ”، ويبلغ من العمر 48 سنة مقيم بقرية الدلجمون، له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية بالاتجار فى المواد المخدرة متخذا من محل سكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الهيروين كان في طريقة لتوزيعها على عملائه بدائرة مركز كفرالزيات وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مخدر الهيروين مسجل خطر حبس محافظة الغربية الاتجار التحقيقات

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وائل لطفي

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