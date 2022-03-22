رئيس جامعة القاهرة يبحث التعاون مع نائب رئيس «وست فرجينيا» الأمريكية

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الدكتور ديفيد ستيوارت نائب رئيس جامعة وست فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، لبحث سبل التعاون بين جامعة القاهرة وجامعة وست فرجينيا في المجالات الأكاديمية والبحثية، وذلك بحضور الدكتور محمد العطار القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وخلال اللقاء تمت مناقشة إنشاء درجات علمية مزدوجة ومشتركة، وتدريس مناهجها فى جامعة القاهرة وذلك في تخصصات مختلفة من أبرزها النانو تكنولوجي، وإدارة الأعمال، والاقتصاد، والهندسة، والعلوم الصحية، وحماية المعلومات، واللغة والأدب الأمريكي.

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص جامعة القاهرة على عقد اتفاقيات علمية مشتركة ومزدوجة مع كُبرى الجامعات الدولية المرموقة لتوفير البرامج المختلفة التي تُلبي احتياجات السوق المصرية، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من البرامج المشتركة بين جامعة القاهرة وجامعات جورجيا، وكامبريدج، ومانشستر، وكولون، وشنغهاي جياوتونغ، والسوربون، وغيرها.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن الوضع الحالي للجامعة يشهد تطورات كبيرة وضعتها في سياق جامعات الجيل الرابع، لاسيما مع قُرب افتتاح جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر والتي تعتمد على البرامج المشتركة مع الجامعات الأجنبية المرموقة، موضحًا أن الجامعة لديها بالفعل برامج معتمدة دوليًا في الهندسة والعلاج الطبيعي والزراعة وهذا يُعد توجهًا تبناه منذ 3 سنوات لدفع الكليات للحصول على الاعتماد الدولي وليس المحلي فقط.

وأشار الدكتور محمد الخشت إلى أن جامعة القاهرة يدرس بها 270 ألف طالب وتمتلك 167 مركزا بحثيا و27 كلية ومعهدا وتخرج فيها عدد كبير من الشخصيات البارزة والوزراء، ودرس بها رؤساء بعض الدول، وتولى 2 من خريجيها رئاسة مصر في الفترات الانتقالية، مؤكدًا أن الجامعة حققت في الفترة الأخيرة تقدما كبيرا في المؤشرات الدولية للبحث العلمي، وحرصت على تدريس مقرري التفكير النقدي وريادة الأعمال لطلابها بمختلف كليات الجامعة.

ومن جهته، أكد الدكتور ديفيد ستيوارت حرص جامعته للتعاون مع جامعة القاهرة لعقد درجات علمية مشتركة ومزدوجة وفتح آفاق التعاون البحثي مع أساتذتها، موضحًا أن هناك تناسقا بين فكر الجامعتين وهو ما سوف يجعل هذا التعاون مُنتجا بالفعل.

وأشاد نائب رئيس جامعة وست فرجينيا، بنظرة الدكتور محمد الخشت الشمولية للتعليم واهتمامه بكافة المجالات العلمية وعدم تركيزه على مجالات بعينها، داعيًا الدكتور الخشت لإلقاء محاضرة بجامعة وست فرجينيا حول التفكير النقدي باعتباره أستاذًا جامعيًا ومُفكرًا، كما أشاد بالتطور الكبير الذي تشهده مصر وخطواتها الثابتة لتحقيق أهدافها وفق استراتيجية 2030.