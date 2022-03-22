الثلاثاء 22 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الأوكراني يُعلن استعادة السيطرة على «ماكاروف»

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لأوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أنها استعادت السيطرة على مدينة ماكاروف الحضرية في منطقة بوشانسكي بالعاصمة كييف من قبضة القوات الروسية.
ونقلت وكالة أنباء “يونيان” الأوكرانية - عن بيان أصدرته الهيئة - قولها "إنه تم رفع علم دولة أوكرانيا فوق مدينة ماكاروف وتم طرد القوات الروسية".
سيطرت القوات الأوكرانية، على ماكاروف في يوم 2 مارس الجاري لكنها فقدت السيطرة على القرية مرة أخرى.
وعلى مدار أمس، تبادلت القوات النيران حتى استطاعت القوات الأوكرانية استعادة السيطرة على القرية التي قال عنها رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف، ألكسندر بافليوك، إنها واحدة من أخطر المناطق في كييف.

كييف أوكرانيا القوات المسلحة الأوكرانية مدينة ماكاروف

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب ضد فقراء العالم

الأكثر قراءة

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 ونسبة زيادة المعاشات السنوية 

«آدي الربيع عاد من تاني لأ لسه شوية».. خبراء يجيبون: متى ينتهي الشتاء؟

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 22-3-2022،

وزير الرياضة يكشف موقف محمد صلاح من مواجهة السنغال

«وثيقة تأمين المطلقات».. درع حماية جديد للمرأة أم أزمة للعلاقات؟

بمناسبة اليوم العالمي.. «مياه سوهاج» تستعرض أسطول معداتها بشوارع سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زيلينسكي.. خطاب بلغة الاشارة

محمود خليل

خلطة التصوف والتطرف فى «إسلام السبعينيات»

أحمد سعد زايد

سدنة هياكل الخرافة والعنف

منى رجب

نحن والتغيرات المناخية

ماجد حبته

مظلة الحماية الاجتماعية

عيد رحيل

عيد رحيل يكتب: أنا ابن أمّى

لواء. محسن الفحام

دروس فى إدارة الأزمات

رشا عبدالمنعم

كيف نفذن من الحائط الشفاف؟

صور

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

جنازة زكى فطين عبدالوهاب

محطة تل أبيب

المزيد

رفضوا المقارنة بـ«الهولوكوست».. أعضاء كنيست فى إسرائيل ينتقدون خطاب زيلينسكى

إسرائيل: الطريق لا يزال طويلًا لإنهاء حرب أوكرانيا وروسيا

زعم أن مجيء المسيح قريبًا.. وفاة الحاخام "كانيفسكي" المُلقب بـ"أمير التوراة" (بروفايل)