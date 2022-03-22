«محامي جنوب الجيزة» تعتمد نتيجة انتخابات اللجان النقابية

قرر مجلس نقابة محامين جنوب الجيزة، في اجتماعه، اعتماد نتيجة انتخابات اللجان النقابية على مستوى جميع الجزئيات، كما قرر المجلس بالاجماع اعتماد اللائحة الخاصة بعمل اللجان المقدمة من الأمانة العامة.

وأكد المجلس رفضه جميع الطلبات المقدمة من المرشحين والخاصة بإعادة الفرز والتجميع وعلى المتضرر اللجوء للقضاء

وسبق اجتماع المجلس أن تقدم المحامي حازم حكيم، بخطاب إلى مجلس نقابة محامين جنوب الجيزة، أعلن فيه تنازله عن طلب تظلمه لإعادة الفرز والتجميع.

وأوضح: “بسبب وجود اختلاف في الآراء بين مويد ومعارض وحيث أنني من محامي نقابة جنوب الجيزة والذي أحرص كل الحرص على وحدة الصف وأن تكون نقابة محامين جنوب الجيزة مجلسا وأعضاء الجمعية العمومية عامة ومحامين العمرانية والطالبة خاصة يدا واحدة لا تفريق بينهم وحرصا مني على الاستقرار وتيسيرا لعمل زملاني الذين حالفهم التوفيق وفقا للنتائج المعلنة وحفاظا على الترابط ووحدة الصف التي نهدف إليها جميعا ولأعضاء الجمعية العمومية لمحامين العمرانية والطالبية خاصة ومحامين نقابة جنوب الجيزة عامة قد قررت تنازلي عن طلب الفرز والتجميع وإن كان ذلك ضد مصلحتي الشخصية”.

فيما تسبب قرار المحامي جمال عمر البغدادي، نقيب المحامين بجنوب الجيزة، في إعادة تجميع أصوات فرز صناديق الانتخابات الخاصة باللجان النقابية في النقابة الفرعية، ورفض إعادة فرز بعض الصناديق، في غضب ورفض بين جموع المحامين بالنقابة الفرعية.

ونص القرار الذي أصدره النقيب الفرعي، في شأن طلبات إعادة فرز وتجميع الأصوات الحاصل عليها مرشحين في انتخابات اللجان النقابية، فإنه بخصوص طلب إعادة الفرز فقد تم الفرز على مرأى ومسمع كافة المترشحين ولم يبدي أي منهم ثمت اعتراض وطبقا لمبدأ استقرار المراكز القانونية فإن أمر إعادة الفرز لا مجال لبحثه من قبل اللجنة المشرفة.



وأضاف: أما بخصوص طلب إعادة التجميع فإن هذا الأمر لقى قبول لدى اللجنة المشرفة على انتخابات اللجان النقابية وأنه حق مشروع لأي من المرشحين وذلك طبقا لنص المادة السادسة مكرر من القانون رقم ١٠٠ لسنة ٨٣ والمعدل بالقانون ٥ لسنة ٩٥ والذي ينظم عملية إجراء الانتخابات من بدايتها وحتى نهايتها.

واختتم: لذلك يصبح طلب إعادة فرز الأصوات جدير برفض أمام اللجنة المشرفة وعن طلب إعادة التجميع فإنه حق مشروع وقانوني للجنة المشرفة على الانتخابات، وبناء عليه نرى إعادة تجميع الأصوات فقط وقد سبق وتحدد ميعاد لذلك هو يوم الثلاثاء ٢٢/ ٣/ ٢٠٢٢ الساعة الثانية عشر ظهرا وتم إخطار المرشحين بذلك.