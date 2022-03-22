فى اليوم العالمى لها.. كيف تحميك المياه من الأمراض وكم تحتاج يوميًا؟

يعتبر الماء من المواد الأكثر شيوعًا على كوكب الأرض، حيث يغطي أكثر من 70% من هذا العالم، حيث يملأ المحيطات، والأنهار والبحيرات، ويوجد في باطن الأرض، وفي الهواء الذي تنفسه، الامر الذي جعل منظمة الأمم المتحدة تخصيص يوما عالميًا لها في الثاني والعشرون من مارس، للتوعية بأهميتها والعمل على ترشيد الإستهلاك.

أكد الخبراء، أنه يبلغ وزن جسم الإنسان حوالي 60 في المائة من الماء، حيث يستخدم جسمك الماء في جميع الخلايا والأعضاء والأنسجة للمساعدة في تنظيم درجة الحرارة والحفاظ على وظائف الجسم الأخرى، لذا قدم موقع " everydayhealth" الطبي، الأسباب التي تجعل الماء عنصرًا قويًا عندما يتعلق الأمر بصحتك.

يحمي الأنسجة والحبل الشوكي والمفاصل:



يفعل الماء أكثر من مجرد إرضاء عطشك وتنظيم درجة حرارة جسمك؛ فهو يحافظ على رطوبة أنسجة الجسم وكذلك في الدم والعظام والدماغ ، بالإضافة إلى ذلك ، يساعد الماء على حماية الحبل الشوكي، كما أنه بمثابة مادة فعالة لتسهيل حركة المفاصل.

يساعد جسمك على إزالة السموم:

يسمح تناول الماء الكافي لجسمك بإخراج الفضلات من خلال التعرق والتبول والتغوط، فهو يساعد الماء الكلي على إزالة الفضلات من الدم والحفاظ على الأوعية الدموية، كما أنه مهم للمساعدة في منع الإمساك.

الماء يساعد في الهضم:

الماء مهم للهضم الصحي، حيث يساعد الماء في تكسير الطعام الذي تتناوله، مما يسمح لجسمك بامتصاص العناصر الغذائية، فبعد أن تشرب تمتص الأمعاء الدقيقة والغليظة الماء ، والذي ينتقل إلى مجرى الدم ويستخدم أيضًا لتفكيك العناصر الغذائية.





يمنع الإصابة بالجفاف:

يفقد جسمك السوائل عندما تمارس تمرينًا شاقًا، أو تتعرق في درجات حرارة عالية، أو عند الإصابة بالحمى، فإذا كنت تفقد السوائل لأي من هذه الأسباب، فمن المهم زيادة تناول السوائل حتى تتمكن من استعادة مستوى الترطيب الطبيعي لجسمك، وقد يوصي الأطباء بشرب المزيد من السوائل للمساعدة في علاج التهابات المثانة وحصى المسالك البولية.

الماء يساعد عقلك:



تشير الأبحاث إلى أن الجفاف يمثل عبئًا للذاكرة والانتباه والطاقة، فوفقًا لدراسة صغيرة أجريت على رجال بالغين من الصين، نشرت في المجلة الدولية لأبحاث البيئة والصحة العامة، إلى أن الماء يشكل 75٪ من الدماغ.

يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية:



الماء جزء كبير من دمك، فإذا أصبت بالجفاف، يصبح دمك أكثر تركيزًا، مما قد يؤدي إلى اختلال توازن المعادن في الدم.

كم يحتاج الجسم من الماء؟

توصي الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب بأن يستهلك الرجال 3.7 لترًا، بمعدل 15 كوبًا، فيما تحصل النساء على 2.7 لترًا ما يعادل 11 كوبًا من السوائل يوميًا، والتي يمكن أن تأتي من الماء والمشروبات بشكل عام.