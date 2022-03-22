الثلاثاء 22 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وفد «التنسيقية» يشارك فى تحكيم المسابقة النهائية للأنشطة الطلابية بمؤسسة شباب القادة

وفد تنسيقية شباب
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في لجنة تحكيم مؤسسة شباب القادة للمسابقة النهائية لبرنامج  (YLF Leaders League )، والذي يعقد برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، ووزارة الصحة، وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة.

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وضم الوفد المشارك كلًا من، النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، والنائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد البشبيشي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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وعبر النائب محمد عزمي عن سعادته بهذة المشاركة، وبجميع الأنشطة التي تقدم بها الشباب والتي تدل عن امتلاكهم فكر ووعي كبير، وأنهم يسعون إلى إحداث تطوير حقيقى داخل المجتمع.

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وأكدت النائبة راجية الفقي، علي أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب، كونهم قادة المستقبل، مشيدة بمؤسسة شباب القادة ودورها في توعية وتأهيل الشباب المصري، وكذلك منظمات المجتمع المدني الوطنية.

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وشدد أحمد البشبيشي، علي ثقته في الشباب المصري، وقدرته على تشريف دولته، والمشاركة في التحديات التي تواجه الوطن، وكذلك المشروعات التنموية الكبيرة، موضحًا أنه هذه المشاركة فرصة كبيرة للتعرف على فكر وأفكار هؤلاء الشباب الواعد الذي لديهم الحلم والإرادة والتصميم.

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وافتتح النائب أحمد فتحي، عضوٍ مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، مؤتمر انطلاق أول وأكبر مسابقة للأنشطة الطلابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، مبديًا ترحيبه بالضيوف وبالمشاركين في البرنامج.

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وعن تفاصيل المسابقة، أوضح فتحي، أن المسابقة شهدت منافسة قوية بين الفرق المتقدمة والتي شهدت مشاركة 500 نشاطًا طلابيًا على مستوى الجمهورية في ٦ مجالات رئيسية (التصنيع والإنتاج، التنمية البشرية، الطب والصحة العامة، الابتكار والتكنولوجيا، نماذج المحاكاة، البيئة).

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الجدير بالذكر، أن مؤسســـة شـباب القــادة هي مؤسسة أهلية غير حكومية وغير هادفة للربح تعمل على البحـث عن قــادة من الشبـاب لتنمية مهاراتهم والعمل على إيجاد حلول لتنمية المجتمع وخلق أجيال جديدة قادرة علـى القيـادة المجتمعية والسياسية والإدارية، وذلك من خلال تأهيل هذه الكوادر من الشباب على القيـادة في مجالات مختلفة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بجمهورية مصر العربية بتنمية قدراتهم العلمية والنظرية باستخدام أحدث وسائل وأدوات التقييم والتنمية المعتمدة دوليًا.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين لجنة تحكيم مؤسسة شباب القادة للمسابقة النهائية وزارة التعليم العالي وزارة التضامن الاجتماعي مجلس الشيوخ

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وائل لطفي

حرب ضد فقراء العالم

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