صحيفة بريطانية تدعو لزيارة مصر والفيوم ومتتجعات شرم الشيخ

دعت صحيفة إكسبرس البريطانية، في تقرير لها، لزيارة مصر، حيث دعت لزيارة السياح البريطانيين لزيارة جنوب سيناء، واستكشاف حديقة رأس محمد الوطنية التي تقدم اليخوت والغوص بشكل لا يصدق.

كما يمكن للبريطانيين الاستمتاع برحلة سفاري رباعية الدفع في الصحراء في الفيوم، التي تقع على بعد 100 كيلومتر جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

وتابعت: يوجد في مصر العديد من المنتجعات السياحية الشهيرة بما في ذلك تلك الموجودة في شرم الشيخ.

وبشكل عام يمكن للسياح البريطانيين الذين تم تطعيمهم بالكامل السفر إلى مصر دون الحاجة إلى الحجر الصحي أو إجراء اختبار، وسيحتاج البريطانيون غير الملقحين إلى تقديم اختبار Covid سلبي خلال الـ 72 ساعة الماضية.

وكتب جاريث بايلي ، السفير البريطاني في مصر، على "تويتر": "بشرى سارة للسياح البريطانيين، لقد قمنا بتغيير نصائح السفر الخاصة بنا، وأصبح الأمر الآن أسهل من أي وقت مضى بالنسبة لمئات الآلاف من البريطانيين الذين يزورون مصر سنويًا لمشاهدة المزيد من هذا البلد المذهل".

ويمكن للسياح البريطانيين العثور على جميع المعلومات الحالية ونصائح السفر لمصر على موقع FCDO.

وغردت السفارة البريطانية في مصر: "لقد قمنا بتحديث نصائح السفر الخاصة بنا اليوم ، مما يسهل على البريطانيين زيارة مصر".

رحب سفير مصر في المملكة المتحدة ، شريف كامل ، بخطوة الحكومة البريطانية لتخفيف القيود.

واختتمت الصحيفة: "يوجد في المنطقة العديد من المنتجعات الشاملة، حيث يمكن للسائحين الاستمتاع بالشواطئ والحياة الليلية والطقس الجيد".

يأتي هذا فيما دعا موقع" ذا ترافل" الكندي السياحي لزيارة مصر ولكن ليس لكونها تضم واحدة من أقدم الحضارات حول العالم ولكنها تضم عدد من الأماكن المثيرة والغامضة.

وقال الموقع: "مصر دولة فريدة من نوعها لأنها تمتلك واحدة من أقدم الحضارات، و لا تزال تدهش الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم، ولكنها تحتوي على ألغاز لم يحلها أحد حتى الآن، ونتيجة لذلك تجذب البلاد العديد من السياح طوال العام".

وبشكل عام رشح الموقع كلًا من قصر البارون وعمارة رشدي وغيرهم للزيارة.