بعد غياب عامين.. أنغام تصل الأوبرا والمسرح الكبير يرفع شعار «كامل العدد»

وصلت النجمة الكبيرة أنغام، إلى ساحة دار الأوبرا المصرية، لإحياء حفلها المقرر إقامته على المسرح الكبير؛ بقيادة المايسترو العالمي هاني فرحات، ومشاركة الأوركسترا الخاص بها الذى يتخطى 100 شخص من أمهر العازفين في مصر والوطن العربي.

ويقام الحفل تحت شعار «كامل العدد»، خاصة وأن نفدت التذاكر بالكامل فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بدار الأوبرا، وانقسمت أسعار التذاكر إلى أربع فئات الأولى بمبلغ 1810 جنيهات، والثانية بمبلغ 1410 جنيهات، والثالثة بمبلغ 1010 جنيهات، أما الرابعة والأخيرة بـ360 جنيهًا.

وتحتفل أنغام مع جمهورها بمناسبة عيد الأم، وتشدو بأغنية «ودوني عند أمي»، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع مادي، وهندسة صوت خالد سند، كما تقدم مجموعة كبيرة من أغنياتها التى قدمتها على مدار مشوارها الفني.

عودة أنغام لجمهورها الأوبرالي بعد غياب عامين

ويسجل الحفل مقابلة «أنغام» لجمهورها الأوبرالي بعد غياب دام لمدة عامين، خاصة أن آخر حفل أحيته أنغام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية كان ضمن احتفالات عيد الحب عام 2020.

يقام الحفل وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الجميع، بداية من قياس درجة الحرارة للجمهور، والدخول من بوابات مخصصة للتعقيم، والتشديد على الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى.

شروط حضور حفل أنغام:

وضعت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، عددًا من الشروط للجمهور من أجل دخول المسرح الكبير وحضور الحفل وجاءت كالتالي:

تفتح الأبواب في تمام الساعة السابعة مساء، وينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة.

الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية، ويلزم ارتداء «البدلة كاملة جاكيت + كرفتة» عند دخول المسرح الكبير.

غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنه بين الجمهور.

غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

ممنوع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات.

ممنوع التصوير.

وكانت «أنغام»، قد أجرت الأيام الماضية عدة بروفات، استعدادا للحفل برفقة المايسترو العالمي هاني فرحات، والأوركسترا الذى يتخطى 100 شخص من أمهر العازفين في مصر والوطن العربي، كما يستعين المايسترو هاني فرحات ببعض العازفين الأجانب.