منتجة فيلم «البحث عن الاحصنة»: العمل ينتصر للإنسانية

بعد عرضه بمهرجان الإسماعيلية

أقام مهرجان الاسماعيلية السينمائي الدولي في دورته 23 ندوة خاصة بفيلم "البحث عن الأحصنة"، للمخرج ستيفان بافلوفيتش المشارك في المسابقة الرسمية للأفلام التسجيلية الطويلة، بحضور منتجة العمل التي تحدثت عن طبيعة وظروف إنتاج العمل.

وقالت منتجة الفيلم، إنه استغرق حوالى سنتين فى التنفيذ وسنة في المونتاج وهو يتناول تفاصيل علاقة نشأت بالصدفة بين ابنها مخرج العمل وبين الصياد الذي يعيش في جزيرة بعيدة بعد أن عاش لحظات حرب البوسنة، مضيفة أن العمل لم يتم كتابة سكريبت له لأنه يرصد علاقة بين اثنين متشابهين كل واحد فيهم لديه نوع من الإعاقة سواء كان الصياد الذي فقد إحدى عينيه في الحرب أو المخرج الذى يعاني من تعثر في الكلام.

وأشارت إلى أن العمل ينتصر لمجموعة من القيم، وأهمها فكرة التعايش والإنسانية.

وعن مسألة اختيار اسم العمل "البحث عن الأحصنة" قالت إن الجزيرة التي كان يسكن بها الصياد كانت مركز لتجمع الخيول في فترات معينة لكن هذه الخيول هجرت المكان، فما كان من المخرج والصياد سوي الانتظار حتى تعود مرة أخرى لتصويرها الذى جاء بالصدفة.

يقدم المهرجان 19 عملا تعرض جميعها للمرة الأولى في إفريقيا، وهي أفلام"البحث عن الخيول" من إخراج ستيفان باڤلوڤيك، "هروب" من إخراج نييري آدلين هاي، "السجل الحيّ لذاكرتنا" من إخراج إنيس توهاريا، "مرحبا.. وداعا" من إخراج ماركوس يوشي، " البحّار" من إخراج لوشيا كاسوڤا، "انا حر" من إخراج لورا بورتيير، "أهلا جانيش" من إخراج آنا جيجنارادزه وماريتا تيفزادزه، "تسوية" من إخراج ديچان بتروڤيتش، "الطريق الخفي"، فيلم "هيزيا" من إخراج شابنام زارياب، "باني" إخراج تاتيانا را، "أمهات" من إخراج بيروت كابوستينسكايت.

وتشمل العروض الإفريقية الأولى 7 أفلام في مسابقة التحريك وهي، فيلم "في الغرفة العلوية" من إخراج الكسندر جراتسر، وفيلم "لحظات" من إخراج هورشيدا شيركولوڤا، إيڤجينيا بابينا، سورايو تاشبولاتوڤا، فيلم "سييرا" من إخراج ساندر چون، فيلم "98 كجم" من إخراج إيزابيلا بلوسينسكا، فيلم "صدفة واقعة في الحب" من إخراج سفيلين ديميتروڤ، فيلم "الزيارة" من إخراج عمرو موسي، وفيلم "عمق الليل" إخراج ستيب سي.

ويشمل برنامج المهرجان في دورته الـ23 عدد كبير من الأفلام التي تعرض للمرة الأولى في مصر داخل المسابقات الرسمية ويصل عددها إلى 12 فيلما، بخلاف البرامج الموازية ومسابقة أفلام الطلبة التي تحوي 11 فيلما.