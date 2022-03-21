الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جهاز 6 أكتوبر يشن حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة

حملة ازالة 6 أكتوبر
حملة ازالة 6 أكتوبر

وجه المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر ، بمواصلة حملات الإزالة  لمواجهة كافة أنواع المخالفات والإشغالات والتعديات على حرم الطريق وأملاك الدولة. 

وكلف رئيس الجهاز الإدارات المعنية بالجهاز بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بعدم التهاون مع أى مخالفة والتصدي لها وإعداد الحملات الأمنية اللازمة وشن حملات مكثفة لإزالة المخالفات والإشغالات للوحدات المخالفة وقطع الأراضى. 

وأوضح المهندس عادل النجار، أن الحملة اليوم أسفرت عن رفع الإشغالات بالقطاع الشمالي ومنطقة الشباب، وسنتر الوجيه وشارع جمال عبد الناصر و164 عمارات تعاونيات وتم إيداعها بمخازن الجهاز.

وأردف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر ، أن تم تحرير 10 محاضر بمنطقة الشباب و 5 محاضر بمنطقة سنتر الوجية و بينما تم تحرير 20 محضر بشارع جمال عبد الناصر و 7 محاضر بمنطقة 164 عمارات التعاونيات . 

وأكد رئيس جهاز  مدينة 6 أكتوبر، استمرار الحملات لرفع كافة أوجه المخالفات والإشغالات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإظهار المدينة بالشكل الحضارى 

وأشار المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر إلى أن الحملة تمت بإشراف من المهندس محمد عبد العزيز نائب رئيس الجهاز للقطاع الشمالي ومعاون رئيس الجهاز للقطاع الشمالي مدير إدارة الأحياء والإزالات والإشغالات ورئيس رئيس حى منطقة الشماليات والعميد أحمد فوزي المشرف العام على إدارات أمن الأجهزة و حازم محمد مدير إدارة الأمن، وكافة الإدارات المعنية.

جهاز 6اكتوبر يشن حملة لحسم المتعدين أملاك الدولة المهندس عادل النجار علا العلاف

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وائل لطفي

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