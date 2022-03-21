الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لافروف يُطلع نظيره السعودي على سير العملية العسكرية والمفاوضات مع الجانب الأوكراني

لافروف
لافروف

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال اتصال هاتفي، اليوم الإثنين، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، سير العملية العسكرية الروسية لحماية "دونباس" والمفاوضات مع ممثلي السلطات الأوكرانية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان - أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أطلع نظيره السعودي فيصل بن فرحان بشكل مفصل على سير العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية جمهوريتي "دونباس" وعلى المفاوضات مع ممثلي السلطات الأوكرانية.

وأضاف بيان الخارجية الروسية أنه جرى التأكيد أثناء الاتصال الهاتفي وبشكل خاص على الجهود، التي تبذلها روسيا، لضمان سلامة السكان المدنيين ومهام نزع السلاح واجتثاث النازية من أوكرانيا.

وزير الخارجية الروسي لافروف السلطات الأوكرانية الخارجية

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