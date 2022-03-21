الإثنين 21 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الصحة

«أسترازينيكا» و«جلاكسو» يظهران بعض التأثير ضد متحور أوميكرون فى الفئران

أسترازينكا
أسترازينكا

أظهر العلاج بالأجسام المضادة في لقاحي أسترازينيكا وجلاكسو سميث كلاين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"  بعض الحماية من متحور أوميكرون وأحدث متحوراته المعروف باسم المتحور الفرعي: "بي إيه 2"، في الفئران، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين.
 ونقلت بلومبرج هذه الأنباء عن علماء من كلية الطب بجامعة واشنطن على موقع "بايوريكسيف" الإلكتروني قولهم إن العلاج فقد فاعليته، لكنه قلل في ذات الوقت من عبء الفيروس والتهاب الرئة المحدود الذي سببه الفيروس، ولم تتم مراجعة النتائج مع ما يماثلها  بحسب بلومبرج.
 وقالت بلومبرج إن متحور أوميكرون تغلب على بعض علاجات الأجسام المضادة، لا سيما خليط قديم من العلاج بالأجسام المضادة من شركة "إيلي ليلي"، وأثارت تساؤلات عن علاجات شركات أخرى مثل جلاكسو وبيوتكنولوجي".
 ووافقت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة الأسبوع  الماضي على استخدام عقار إيفوشيلد، الذي أنتجته شركة أسترازينيكا، لوقاية بعض البالغين الذين يعانون دفاعات مناعية ضعيفة، من فيروس كورونا في المملكة المتحدة. 

أسترازينيكا كوفيد كورونا المستجد فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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