الإثنين 21 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 11 متهما بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية

حبس
حبس

قررت النيابة العامة حبس 11 متهما، الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة وجهت حملة أمنية مكبرة لاستهداف القائمين على ممارسة نشاط الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بنطاق محافظات ( الأقصر – كفر_الشيخ - الإسكندرية – الدقهلية – بور سعيد - الجيزة).

وأثمرت جهودها عن ضبط 8 قضايا بـ 11 متهمين  لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بحجم تعاملات ومبالغ مالية مضبوطة بلغت (5،653،808) مليون جنيه.

النيابة 11 متهما حبس الاتجار النقد الأجنبي المخالفة للقانون

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وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

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