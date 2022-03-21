لسرقته.. «جنايات المنصورة» تستمع لدفاع 3 متهمين قتلوا سائقا في الدقهلية

لسرقته.. «جنايات المنصورة» تستمع لدفاع 3 متهمين قتلوا سائقا في الدقهلية
نظرت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة السابعة اليوم، محاكمة 3 متهمين بواقعة قتل عامل بقرية جصفا مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، بعد استدراجه والتخلص منه رميا بالرصاص من أجل سرقته بالإكراه والتمثيل بجثته.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي قاسم ، رئيس الدائرة، وعضوية كلا من المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار محي الدين الكناني، وأمانة سر أحمد جمال وشعبان شمس في القضية رقم 13930لسنة 2021جنايات مركز ميت غمر والمقيدة برقم 1838 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.
واستمعت هيئة المحكمة لدفاع المتهمين والذي أشار إلي أن المجني عليه والمتهمين أصدقاء، وتربطهم علاقة صداقة وما حدث هو خلاف بينهم بعد أن قام أحدهم بالتشهير بسمعته وسط أهالي القرية.
وأضاف محامي المتهمين أن نية القتل العمد غير موجودة، والمجني عليه كان يحمل سلاحا في إشارة إلى كونها مشاجرة.
- تفاصيل قرار الإحالة
كان المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة قد أحال كلا من "م.أ.م"، 36 عاما،مقيم قرية أبو خالد مركز ميت غمر ، و"أ.م.ا"، 19 عاما، عاطل ومقيم قرية جصفا، و"م.م"، هارب الي محكمة الجنايات المخاصة لأنهم في يوم 29/6/2021 قتلوا المجني عليه "م. خ. ج" ، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية قاطعين علي قتلة لما فاض به صدورهم من غيظ مفترى وعقول أدارها شيطانهم وأجسادا انصاعت لبهتانهم وشحناء قلوبهم.
وتابعت المحكمة أنهم أعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "بندقيتين آليتين وبندقية خرطوش" وأداة "رباط" ونسجوا له الحيلة فانطلت عليه وقصدوا بصورتهم الي المكان الذي تمكنوا من اقتياده إليه قابعين له، وما أن ظفروا به فكبلوا أيديه وسدد الثاني خزينة السلاح المار بيانه برأسه وجسده غير مرة وأطلق الأول لجام فتك السلاح الناري إحرازا بندقية خرطوش فانطلقت طلقته واستقرت بساقة اليمنى، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدين إزهاق روحة حال تواجد المتهم الثالث للشد من أزرهم واطلاق الأعيرة النارية وتركوا جثمانه أمامهم تصبب دمائه وأخذه المتهمين "الأول والثاني" على هيئته إلى إحدى المقاصد لينكلا به.
وتقدمت تلك الجناية جناية أخرى في ذات المكان وفي رابطة زمنية واحدة بأن خطفوا بالتحايل المجني علية ونسجوا خيوط الحيلة وما أن أن انطلت عليه فتمكنوا من إقتياده الي المكان القابعين له فيه فأقصوه بعيدا عن ذويه حيث اتجهت إرادتهم وكان ذلك ليتمموا الجريمة محل الاتهام الأول وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
- تفاصيل التحريات
وأكدت التحريات السرية التي أجراها الرائد عبدالحميد الشورى، رئيس مباحث مركز ميت غمر في ذلك الوقت، انه علي أثر خلافات مادية بين المجني عليه والمتهمين فقاموا بالاتفاق فيما بينهم علي استدراج المجني علية لإزهاق روحة ونفاذا لمخططهم اعدوا أسلحة نارية وتمكنوا من نسج خيوط الحيلة للمجني عليه.
وما أن أنطلت عليه فتمكنوا من إقصاءه حيث رغبوا وسدد المتهم الثاني خزينة السلاح الناري برأسه وجسده غير مرة وعاجله الأول لعيار ناري من بندقية خرطوش فاستقرت بالساق اليمنى حال قيام الثالث بإطلاق الأعيرة النارية لإرهابه وحملوه علي هيئته وقصدوا أحد الطرق العامة بقرية جصفا، وألقوا بجسده وما أن شعر به قاطنو ذلك المكان فتبادلوا إطلاق النيران لإرهابهم وفرض السطوة عليهم والتنكيل بالمجني علية علي مرأي ومسمع من المواطنين.