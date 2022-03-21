لسرقته.. «جنايات المنصورة» تستمع لدفاع 3 متهمين قتلوا سائقا في الدقهلية

نظرت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة السابعة اليوم، محاكمة 3 متهمين بواقعة قتل عامل بقرية جصفا مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، بعد استدراجه والتخلص منه رميا بالرصاص من أجل سرقته بالإكراه والتمثيل بجثته.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي قاسم ، رئيس الدائرة، وعضوية كلا من المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار محي الدين الكناني، وأمانة سر أحمد جمال وشعبان شمس في القضية رقم 13930لسنة 2021جنايات مركز ميت غمر والمقيدة برقم 1838 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

واستمعت هيئة المحكمة لدفاع المتهمين والذي أشار إلي أن المجني عليه والمتهمين أصدقاء، وتربطهم علاقة صداقة وما حدث هو خلاف بينهم بعد أن قام أحدهم بالتشهير بسمعته وسط أهالي القرية.

وأضاف محامي المتهمين أن نية القتل العمد غير موجودة، والمجني عليه كان يحمل سلاحا في إشارة إلى كونها مشاجرة.

- تفاصيل قرار الإحالة

كان المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة قد أحال كلا من "م.أ.م"، 36 عاما،مقيم قرية أبو خالد مركز ميت غمر ، و"أ.م.ا"، 19 عاما، عاطل ومقيم قرية جصفا، و"م.م"، هارب الي محكمة الجنايات المخاصة لأنهم في يوم 29/6/2021 قتلوا المجني عليه "م. خ. ج" ، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية قاطعين علي قتلة لما فاض به صدورهم من غيظ مفترى وعقول أدارها شيطانهم وأجسادا انصاعت لبهتانهم وشحناء قلوبهم.

وتابعت المحكمة أنهم أعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "بندقيتين آليتين وبندقية خرطوش" وأداة "رباط" ونسجوا له الحيلة فانطلت عليه وقصدوا بصورتهم الي المكان الذي تمكنوا من اقتياده إليه قابعين له، وما أن ظفروا به فكبلوا أيديه وسدد الثاني خزينة السلاح المار بيانه برأسه وجسده غير مرة وأطلق الأول لجام فتك السلاح الناري إحرازا بندقية خرطوش فانطلقت طلقته واستقرت بساقة اليمنى، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدين إزهاق روحة حال تواجد المتهم الثالث للشد من أزرهم واطلاق الأعيرة النارية وتركوا جثمانه أمامهم تصبب دمائه وأخذه المتهمين "الأول والثاني" على هيئته إلى إحدى المقاصد لينكلا به.

وتقدمت تلك الجناية جناية أخرى في ذات المكان وفي رابطة زمنية واحدة بأن خطفوا بالتحايل المجني علية ونسجوا خيوط الحيلة وما أن أن انطلت عليه فتمكنوا من إقتياده الي المكان القابعين له فيه فأقصوه بعيدا عن ذويه حيث اتجهت إرادتهم وكان ذلك ليتمموا الجريمة محل الاتهام الأول وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

- تفاصيل التحريات

وأكدت التحريات السرية التي أجراها الرائد عبدالحميد الشورى، رئيس مباحث مركز ميت غمر في ذلك الوقت، انه علي أثر خلافات مادية بين المجني عليه والمتهمين فقاموا بالاتفاق فيما بينهم علي استدراج المجني علية لإزهاق روحة ونفاذا لمخططهم اعدوا أسلحة نارية وتمكنوا من نسج خيوط الحيلة للمجني عليه.

وما أن أنطلت عليه فتمكنوا من إقصاءه حيث رغبوا وسدد المتهم الثاني خزينة السلاح الناري برأسه وجسده غير مرة وعاجله الأول لعيار ناري من بندقية خرطوش فاستقرت بالساق اليمنى حال قيام الثالث بإطلاق الأعيرة النارية لإرهابه وحملوه علي هيئته وقصدوا أحد الطرق العامة بقرية جصفا، وألقوا بجسده وما أن شعر به قاطنو ذلك المكان فتبادلوا إطلاق النيران لإرهابهم وفرض السطوة عليهم والتنكيل بالمجني علية علي مرأي ومسمع من المواطنين.