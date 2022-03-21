محافظ البحيرة يفتتح ثالث فروع معارض «أهلا رمضان» بالبحيرة

واصل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، افتتاح معارض "أهلا رمضان" بمختلف مدن ومراكز المحافظة، حيث افتتح اليوم المعرض المقام بمركز ومدينة أبوحمص، والذى تنظمه الوحدة المحلية بالتنسيق مع التموين والغرفة التجارية بالبحيرة، بمشاركة عدد من كبرى الشركات والسلاسل التجارية من أجل توفير وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع الأساسية والرمضانية واللحوم أمام المواطنين بالأسعار التنافسية، والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من 25٪ إلى 30٪، وتصل فى بعض المنتجات إلى 50٪، ومن المقرر أن يستمر المعرض على مدار شهر رمضان المعظم.

وقام اللواء هشام آمنة، بتفقد أجنحة المعرض الذى تضمن مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والرمضانية والمنظفات، بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك.

وأشاد آمنة، بمستوى وجودة المعروضات، مشيرًا إلى أن المحافظة لديها خطة طموحة وبرنامج مكثف للتوسع فى فتح منافذ بيع السلع الغذائية والتى وصل عددها إلى 3207 منافذ بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات، بالإضافة لمعارض أهلا رمضان والجارى افتتاحها لطرح كافة أنواع السلع الأساسية بالأسعار المخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية، والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار خاصة خلال شهر رمضان المعظم.

كما تفقد اللواء محافظ البحيرة، سيارات الجملة ضمن مبادرة "كلنا واحد"، والمقرر أن تجوب مراكز ومدن المحافظة والوصول للمناطق النائية وتوفير كافة السلع بالأسعار المخفضة

جدير بالذكر أن اللواء المحافظ افتتح، أمس الأحد، معرضين ممثلين بمركزى دمنهور وحوش عيسى، رافق اللواء المحافظ خلال الافتتاح الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، وم حازم الأشموني، السكرتير العام، واللواء مدحت الزغد، رئيس مركز ومدينة أبوحمص، وم مجدي الخضر وكيل وزارة التموين، وأحمد عيادة مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة، وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب عن دائرة أبوحمص والقيادات التنفيذية وجمع كبير من المواطنين من أبناء المدينة.