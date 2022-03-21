الإثنين 21 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا: أكثر من 66 ألف مواطن عبروا الحدود الغربية خلال 24 ساعة

جريدة الدستور

أعلن حرس الحدود الأوكراني أن أكثر من 66 ألف شخص عبروا الحدود الغربية لأوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت المديرية الإقليمية الغربية لجهاز حرس الحدود الأوكراني- في بيانٍ نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الإثنين- أن أكثر من 66 ألف شخص وما يقرب من 14 ألف مركبة عبروا الحدود الغربية لأوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي ومولدوفا أمس.

وأشارت المديرية إلى أن حركة الركاب على الجزء الغربي من الحدود مستقرة خلال الأيام القليلة الماضية، وفي 19 مارس، غادر ما يقرب من 47 ألف شخص أوكرانيا، عبر أكثر من 30 ألفًا منهم الحدود عبر نقاط التفتيش الأوكرانية- البولندية.

وأوصى حرس الحدود الأوكراني المواطنين الراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي باختيار نقاط التفتيش على الحدود مع المجر وسلوفاكيا ورومانيا ومولدوفا.

وعاد ما يقرب من 20 ألف شخص إلى أوكرانيا في 20 مارس، حوالي 17 ألفًا منهم من الأوكرانيين معظمهم من الرجال الذين عادوا إلى ديارهم للدفاع عن بلدهم، ليصل إجمالى العائدين لأكثر من 351 ألف أوكراني منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في الـ24 من فبراير الماضي.

من جهة أخري، أعلنت سلطات إقليم"دونيتسك" عن مقتل جنديين اثنين وإصابة 28 آخرين، بينهم مراسلان صحفيان من الصين، نتيجة قصف أوكراني على مناطق سكنية.

وقالت السلطات، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام روسية، إن القوات الأوكرانية استهدفت عشر بلدات، مشيرة إلى قصف دونيتسك بـ40 صاروخ جراد صباح اليوم.

من جانبها، أعلنت سلطات لوجانسك عن استهداف القوات الأوكرانية بلدتين في الإقليم، بينما قالت مفوضية حقوق الإنسان في دونيتسك إن جميع الأشخاص في دونباس الذين لم يوافقوا واعترضوا على أعمال نظام كييف تعرضوا للسجن والتعذيب على يد الأوكرانيين.

الجيش الأوكراني الحدود الغربية أوكرانيا روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

الأكثر قراءة

محافظة القاهرة تكشف لـ«الدستور» سبب إغلاق مسجد الحسين خلال شهر رمضان

صقيع وسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

البورصة تواصل صعودها الحاد بمنتصف التعاملات.. و«السوقى» يربح 28 مليار جنيه

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 ونسبة زيادة المعاشات السنوية 

رسميا.. الحكومة تحدد السعر الجديد للخبز الحر والفينو

استقرار ملحوظ.. سعر اليورو فى مصر اليوم الإثنين 21- 3- 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

دروس فى إدارة الأزمات

رشا عبدالمنعم

كيف نفذن من الحائط الشفاف؟

عيد عبدالحليم

مدرسة الأراجوز.. عودة مسرح الشعب

ماجد حبته

العالم سعيد.. سعيد جدًا!

محمد العسيري

اللى بياكلوا مال النبى

عبدالوهاب داود

فى محبة شاكر عبدالحميد.. ثنائية الانضباط العلمى والعفوية المفرطة

عفاف السيد

عيد الأم.. الأصل مصرى

لواء.حمدى البطران

الإرهاب.. والأدب

صور

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

جنازة زكى فطين عبدالوهاب

محطة تل أبيب

المزيد

رفضوا المقارنة بـ«الهولوكوست».. أعضاء كنيست فى إسرائيل ينتقدون خطاب زيلينسكى

إسرائيل: الطريق لا يزال طويلًا لإنهاء حرب أوكرانيا وروسيا

زعم أن مجيء المسيح قريبًا.. وفاة الحاخام "كانيفسكي" المُلقب بـ"أمير التوراة" (بروفايل)