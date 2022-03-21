أوكرانيا: أكثر من 66 ألف مواطن عبروا الحدود الغربية خلال 24 ساعة

أعلن حرس الحدود الأوكراني أن أكثر من 66 ألف شخص عبروا الحدود الغربية لأوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت المديرية الإقليمية الغربية لجهاز حرس الحدود الأوكراني- في بيانٍ نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الإثنين- أن أكثر من 66 ألف شخص وما يقرب من 14 ألف مركبة عبروا الحدود الغربية لأوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي ومولدوفا أمس.

وأشارت المديرية إلى أن حركة الركاب على الجزء الغربي من الحدود مستقرة خلال الأيام القليلة الماضية، وفي 19 مارس، غادر ما يقرب من 47 ألف شخص أوكرانيا، عبر أكثر من 30 ألفًا منهم الحدود عبر نقاط التفتيش الأوكرانية- البولندية.

وأوصى حرس الحدود الأوكراني المواطنين الراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي باختيار نقاط التفتيش على الحدود مع المجر وسلوفاكيا ورومانيا ومولدوفا.

وعاد ما يقرب من 20 ألف شخص إلى أوكرانيا في 20 مارس، حوالي 17 ألفًا منهم من الأوكرانيين معظمهم من الرجال الذين عادوا إلى ديارهم للدفاع عن بلدهم، ليصل إجمالى العائدين لأكثر من 351 ألف أوكراني منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في الـ24 من فبراير الماضي.

من جهة أخري، أعلنت سلطات إقليم"دونيتسك" عن مقتل جنديين اثنين وإصابة 28 آخرين، بينهم مراسلان صحفيان من الصين، نتيجة قصف أوكراني على مناطق سكنية.

وقالت السلطات، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام روسية، إن القوات الأوكرانية استهدفت عشر بلدات، مشيرة إلى قصف دونيتسك بـ40 صاروخ جراد صباح اليوم.

من جانبها، أعلنت سلطات لوجانسك عن استهداف القوات الأوكرانية بلدتين في الإقليم، بينما قالت مفوضية حقوق الإنسان في دونيتسك إن جميع الأشخاص في دونباس الذين لم يوافقوا واعترضوا على أعمال نظام كييف تعرضوا للسجن والتعذيب على يد الأوكرانيين.