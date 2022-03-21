البابا تواضروس يستقبل الأنبا مكاريوس ومجمع كهنة المنيا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم نيافة الأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا، ومجمع كهنة الإيبارشية.

وشكر نيافة الأنبا مكاريوس قداسة البابا على رعايته وعنايته بمجمع الآباء الكهنة، وألقى قداسته عليهم كلمة روحية عن الكهنوت وأخرى عن الصوم المقدس، ثم أجاب قداسته عن أسئلة الآباء الحاضرين.

وفي ختام اللقاء وزع عليهم بعض الهدايا التذكارية والتقطوا صورًا تذكارية مع قداسته.

كان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة أمس الأحد نيافة الأنبا أنطوني أسقف إيبارشية أيرلندا وإسكتلندا وشمال شرق إنجلترا، حيث عرض نيافته على قداسة البابا بعض الأمور الخاصة بالخدمة الرعوية في إيبارشيته.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة أمس الأحد، الأستاذ الدكتور عباس زواش مدير الدراسات بالمعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية.