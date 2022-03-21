الإثنين 21 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الغاز السبب.. التحريات تكشف ملابسات العثور على جثتي شاب وفتاة بـ6 أكتوبر

جثة
جثة

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية، في العثور على جثتين لشاب وفتاة داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر، وأن سبب الوفاة الاختناق بسبب تسرب الغاز.

واستمع رجال المباحث إلى أقوال أصدقاء الشاب والفتاة، وأكدوا أنهم فوجئوا باختفائهما، ولعلمهما أنهما يترددان على الشقة المستأجرة، توجهوا إليها، وأجروا عدة اتصالات هاتفية، وتناهى لسمعهم صوت رنين هاتفيهما من داخل الشقة، فتأكدوا أنهما بالداخل، واستعانوا بحارس العقار وكسروا باب الشقة، وعثروا عليهما مفارقين الحياة.

واستمع رجال المباحث لأقوال حارس العقار، وذكر أن الشاب المتوفى هو مستأجر الشقة، وكان يتردد عليها على فترات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

و كانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد العثور على جثتين لشاب وفتاة داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر، و انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين تعرض الشاب والفتاة لاختناق بسبب تسرب الغاز.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتي الشاب والفتاة، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت النيابة المختصة نقل الجثتين إلى المشرحة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق.

مديرية أمن الجيزة العثور على جثتين 6 أكتوبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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