القبض على مسجل قام بالسطو المسلح على أسرة بالمحلة وصعقها كهربائيًا

شهدت قرية بلقينا، التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، واقعة سطو مسلح قادها بلطجي مسجل شقي خطر حاملا سلاحا ناريا وصاعقا كهربائيا وأدوات حادة لاقتحام منزل أسرة مكونة من سيدة و4 أطفال بقصد سرقة أموال ومشغولات ذهبية.

وأكمل البلطجي جريمته بتعذيب وتوثيق أيديهم وصعقهم كهربائيا لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض الواقعة.

تم تحديد هوية المتهم وضبطه وبحوزته المضبوطات المسروقة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد عصام مصطفي، مأمور مركز شرطة المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أسرة المهندس إبراهيم الشريف بتعرض أفراد أسرته حال اغترابه وسفره خارج مصر لواقعة سطو مسلح على أيدي ملثم، بعدما قفز من أعلى سور منزله السكني واقتحامه المنزل والاعتداء على زوجته وأبنائه الأربعة بالضرب والصعق الكهربائي وسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية والهرب دون القدرة على تحديد هويته.

ونظرًا لخطورة الواقعة كونها اعتداء على النفس البشرية أوصى، مدير أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية، والعقيد خالد عبدالفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية لتحديد هوية المتهم مرتكب الحادث وتقديمه للعدالة.



وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد محمد عمارة، رئيس مباحث مركز شرطة المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية أن مرتكب الواقعة، خلال 48 ساعة الأخيرة، أن وراء ارتكاب الحادث المدعو محمد السيد عبد العاطي الأجهوري، 36 سنة، عاطل مسجل شقي خطر، وله كارت معلومات كما يعد أحد جيران الأسرة الضحية.

بتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم وبحوزته المشغولات الذهبية والأموال ومقتنيات الأسرة الضحية المبلغ بسرقتها وبحوزته داخل منزله.



وبمواجهة المتهم بتصوير كاميرات مراقبة بمحيط موقع الحادث أقر واعترف المتهم بارتكاب الجريمة وتعذيبه أفراد الأسرة طمعا في الحصول على الأموال وسرقة متعلقاتهم كونهم أسرة ثرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود العيان.